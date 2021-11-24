banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık hisse satışı
Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık hisse satışı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
THY Euroleague’de Türk derbisi
THY Euroleague’de Türk derbisi
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde

Pendik’te bisikleti çalınan çocuğa hayırsever vatandaştan bisiklet hediyesi

Pendik’te 11 yaşındaki çocuğun kumbarasında biriktirdiği paralarla aldığı bisikleti, apartmanın bahçesine giren bir şahıs tarafından çalındı. Bisikletinin çalınmasıyla büyük üzüntü yaşayan çocuk, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda hırsıza seslenerek, “Onu ben kumbaramda biriktirdiğim para ile almıştım. Lütfen geri getir” dedi. Olayın İHA’da haber olmasının ardından hayırsever bir vatandaş, bisikleti çalınan küçük çocuğa bisiklet hediye etti.

Haberde İnsan 24.11.2021, 10:04
Pendik’te bisikleti çalınan çocuğa hayırsever vatandaştan bisiklet hediyesi

Pendik’te 11 yaşındaki çocuğun kumbarasında biriktirdiği paralarla aldığı bisikleti, apartmanın bahçesine giren bir şahıs tarafından çalındı. Bisikletinin çalınmasıyla büyük üzüntü yaşayan çocuk, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda hırsıza seslenerek, “Onu ben kumbaramda biriktirdiğim para ile almıştım. Lütfen geri getir” dedi. Olayın İHA’da haber olmasının ardından hayırsever bir vatandaş, bisikleti çalınan küçük çocuğa bisiklet hediye etti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Esenler Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. 11 yaşındaki Ramazan Enes Gümüş, sürdüğü bisikletini yaşadığı apartmanın arka bahçesine koyup evine girdi. Akşam saatlerinde sokakta yürüyen bir şahıs, bahçeye girip bisikleti çalarak oradan uzaklaştı.

Kumbaraya atarak biriktirdiği paralar ile bisikleti alan Ramazan Enes Gümüş, bisikletinin çalındığını görünce büyük üzüntü yaşadı. 11 yaşındaki çocuk, bisikletini, çalan hırsıza duygusal bir mesaj gönderdiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak hırsıza ulaşmaya çalıştı. 11 yaşındaki Gümüş gönderdiği mesajda, “Buradan bisikletimi çalan kişiye sesleniyorum. Lütfen geri getir. Onu ben kumbaramda biriktirdiğim para ile almıştım.” dedi.

İHA’nın haberinin ardından çocuğa bisiklet hediyesi

Olayın İhlas Haber Ajansı’nda yer almasının ardından, hırsızlık mağduru çocuğun durumuna üzülen Bayram Yıldırım adlı hayırsever vatandaş, 11 yaşındaki Gümüş’e bisiklet hediyesi verdi. Çalınan bisikletinin yerine yeni bir bisiklete sahip olan çocuk mutlu olduğunu belirterek Yıldırım’a teşekkür etti.

Yeni bir bisiklete sahip olan Ramazan Enes Gümüş, “Çok mutlu oldum, ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bisikletim çalınca çok üzülmüştüm Babam ile beraber para biriktirerek almıştık. Şu an çok mutluyum” dedi.

Bisikleti çalınan çocuğa bisiklet hediye eden Bayram Yıldırım, “Ben bu haberi medyada görünce üzüldüm. Kardeşimize yardımcı olayım dedim. Çalınan bisiklet yerine daha iyisini hediye etmeyi düşündüm ve hediye ettim. Benim çocukluğumda bisikletim olmamıştı. Bu kardeşimizin durumunu görünce rahatsız oldum, üzüldüm. Çocuk kendi imkanlarıyla almış bisikleti, ama çalınmış. Ben de kendisine bunu hediye ettim. İyi günlerde kullansın” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7