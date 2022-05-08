Pandemide engelli çocukları vefat eden anneler unutulmadı

Yalova’da pandemi sürecinde engelli çocukları vefat eden 7 anne için Anneler Günü’nde düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Yeni Yaşam Engelliler Derneği’nde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen ekinlikte, pandemide evlatlarını kaybeden engelli bireylerin anneleri kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında annelere yılın annesi belgesi ve çiçek takdim edildi. Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, çocukları vefat eden annelerin zor bir süreç yaşadığını anlattı. Anneler Günü’nde uzun yıllar özveriyle baktıkları evlatlarını kaybetmiş ailelerle bir araya gelmek istediklerini söyleyen Arslanhan, “Onların evladı bizim de evladımız, birlikte yaşadık bu süreci. Mücadelemizi birlikte verdik. Annelerimiz evlatları ile beraber davası için birçok organizasyona katılmış, birçok yolu aşmış, onların eğitiminde, sağlığında hep koşturdular. Onların bir duası var, evladım benden sonraya kalmasın diye. Takdiri ilahi ne ise o yaşanıyor. Engelli ailelerimiz sürekli çocukları ile beraberler 24 saat. Bu ayrılık onlara çok zor geliyor. Kendilerine tekrar sabırlar diliyorum, Allah rahmet eylesin. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz. Biz kocaman bir aileyiz ve hep yanlarındayız” dedi.

Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacıoğulları da etkinliğe katıldı.