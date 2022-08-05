Pakistan Büyükelçiliği’nde Keşmir Kuşatma Günü anma programı düzenlendi

Keşmirlilere özel haklar ve ayrıcalıklar vererek Keşmir’e otonom statü tanımasını içeren maddelerin Hindistan anayasasından kaldırılmasını içeren “Keşmir Kuşatma Günü”nün üçüncüsü Pakistan Büyükelçiliği’nde düzenlendi.

Hindistan hükümetinin yasal normları ve kuralları çiğneyip, yasa dışı bir biçimde Keşmirlilere özel haklar ve ayrıcalıklar vererek Keşmir’e otonom statü tanıyan 370 ve 35A sayılı maddelerin Hindistan anayasasından kaldırdığı iddiası ile anma programı düzenlendi.

Pakistan Büyükelçiliği’nde Keşmir Kuşatma Günü’nün üçüncüsü düzenlendi. Anma programına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Ankara’da yaşayan Keşmirliler katıldı. Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Keşmir’in 1947’den beri gelen işkence dolu tarihinde, işgalci güç Hindistan’ın Keşmir halkına karşı uyguladığı yeni bir sahtekarlık ve kötülük olmaksızın bir gün bile geçmemiştir. İşgalci güç Hindistan şunu düşünmüştür ki, 5 Ağustos 2019’da aldığı eylemler Keşmirlilerin özgürlük ve barış mücadelesini susturacaktır ama bu tamamen başarısız olmuştur. Keşmir’in mücadelesi 5 Ağustos 2019’dan önceki zamanlardan daha güçlü ve canlıdır ve Keşmirliler kendilerine BM, Pakistan ve Hindistan tarafından söz verilmiş olan yasal kendi geleceklerini belirleme haklarını almak için kararlıdır.”

Türk milletine ve hükumetine Keşmir hakkında prensipli duruş sergilediği gerekçesiyle teşekkür ettiğini ifade eden Büyükelçi Qazi, Keşmir’e Türk desteğinin ve dayanışmasının Hindistan işgalindeki Cammu ve Keşmir’de ezilen milyonlarca kişi için büyük bir güç kaynağı olduğunu ve onların kendi geleceklerini belirleme haklarını gerçekleştirmesine yönelik önemli bir katkı olduğunu dile getirdi.