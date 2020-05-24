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(Özel) Şehit annesinin dileğini polis evlatları yerine getirdi

SABAHI ŞEHİT ANNESİNİ, EVİNDEN ALARAK OĞLUNUN KABRİNE GÖTÜREN POLİS EKİPLERİ, ANNENİN YANINDAN BİRAN OLSUN AYRILMADI.

(Özel) Şehit annesinin dileğini polis evlatları yerine getirdi

SABAHI ŞEHİT ANNESİNİ, EVİNDEN ALARAK OĞLUNUN KABRİNE GÖTÜREN POLİS EKİPLERİ, ANNENİN YANINDAN BİRAN OLSUN AYRILMADI.

24 Mayıs 2020 Pazar 09:27
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(Özel) Şehit annesinin dileğini polis evlatları yerine getirdi

Eskişehir’de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri gereği, bu bayram şehit oğlunun kabrine gidemeyeceği için üzüldüğünü söyleyen 85 yaşındaki annenin sesine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kulak verdi. Polis ekipleri, bayram sabahı şehit annesini evinden alarak oğlunun kabrine götürdü.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nda ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına, en çok üzülenler arasında şehit aileleri yer aldı. Kısıtlamayla bayramı evlerinde geçiren ailelerden 85 yaşındaki Kadife Önbas, 1994 yılında İstanbul’da ikamet ettiği Pendik’ten, Kartal’a göreve gittiği esnada geçirdiği trafik kazasında şehit olan oğlu Polis Memuru Levent Önbas’ı her bayram olduğu gibi bu bayram da ziyaret edip dua etmek istedi.

‘Şehit oğlunun kabrini ziyaret etmek istedi’

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 155 Polis İmdat Hattını arayan 85 yaşındaki şehit annesi, oğlunun kabrine gidemediği için üzüldüğü söyledi. Anne Önbas’ın bu çağrısına kayıtsız kalmayan emniyet ekipleri, bayram sabahı soluğu şehit annesinin Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi’ndeki ikametinde aldı. Türk bayrağı ile süslenen polis aracından inen ekipler, yürümekte zorlanan anne Önbas’ın evinden alarak, araca kadar eşlik etti.

Daha sonra polis ekipleri, anne Kadife Önbas ile birlikte Şehit Polis Memuru Levent Önbas’ın defnedildiği Asri Mezarlığı’na geldi. Burada edilen dualardan sonra şehidin kabri sulandı akabinde de polis ekiplerinin beraberinde getirdiği kırmızı karanfiller kabre bırakıldı.

“Polisler, çocuklarımıza ve bize çok sahip çıktılar”

Kendisine eşlik eden polislere her fırsatta gözleri dolarak teşekkür eden şehit annesi Kadife Önbas, “Oğlum 1994 senesinde Kartal’da trafik kazası geçirdi. Geride 2 yavrusu kaldı. Emniyetten Allah bin kere razı olsun. Yavrularımızı en iyi yerlerde okuttular. Yavrumun hediyesi, 2 kızımız var şimdi İstanbul’dalar. Polisler, çocuklarımıza ve bize çok sahip çıktılar. Yetim kalan çocuklar sokaklarda kalmadı” ifadelerini kullandı.

“Ben bugün oğlumun kabrine gelemem diye üzülüyordum”

Şehit annesi, bayramda oğlunun kabrine gelemeyeceği için üzüldüğünü belirterek, “Ben bugün oğlumun kabrine gelemem diye üzülüyordum. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Allah bin kere razı olsun, rabbim onları korusun. Bayramlarını kutluyorum, hepsinden Allah razı olsun. Onları gördüğümüz kadar candan akrabalarımızı görmüyoruz. Hepsi bizim evlatlarımız, rabbim onları korusun” dedi.

Öte yandan yapılan ziyaret sonrası şehit annesi, polis ekiplerince tekrar kaldığı ikametine görüldü.

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