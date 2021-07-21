(ÖZEL) Otellerin yüzde yüz dolu olduğu Antalya’da, 5 yıldızlı denize sıfır "Çardak Beach" tatili

Otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı ve fiyatların el yaktığı turizm kenti Antalya’da, 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki denize sıfır çardak ve obalarda, yöre halkı ücretsiz tatilin keyfini çıkartıyor.

Aksu ilçesi Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Serik ilçesinin mahallelerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, çardak ve obalardaki tatilleri devam ediyor. Denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında ücretsiz tatil, mayıs ayında başlayıp, ekim ayının ortalarına kadar sürüyor. Pandemiyle birlikte doğal yaşama artan ilgi sonucu, son iki yıldır kurulan çardak sayısında da artış yaşandı. Arife gününe kadar hareketliliğin yaşandığı çardak ve obalarda Kurban Bayramıyla birlikte sessizlik hakim olduğu görüldü. Ailelerin bir çoğunun kurban kesmek için Serik ve Aksu’daki evlerine geçici olarak dönüş yaptıkları öğrenildi. Bazı ailelerin ise akşam saatlerinde kurbanlarını kesecekleri ve daha sonra geri çardaklara geri dönecekleri belirtildi. Bayram olması nedeniyle çardakların önündeki kumsal da çok az kişinin denize girdiği gözlemlendi.

"Bizim de obalarımız var"

Aksu ilçesinden obalara geldiklerini anlatan Enis Öztürk, “Bu yıl ilk kez geliyoruz. Daha önceleri Konyaaltı ve Lara’daki obalarda kalmıştık, oradan bir alışkanlığımız var. Bu senede artık Kumköy obalara yerleştik. Bayramda buradayız. Kurbanımızı da keseceğiz. Etrafımızdaki otellerde konaklayanların paraları varsa, bizimde obalarımız var. Tatilimizi bu şekilde tüm aile bireyleriyle yapıyoruz. Akrabalarımız da gelir herkes faydalanır” diye konuştu.

Enis Öztürk, çevresindeki kişilerin obalarda kalmak için kendisine yer sorduğunu belirterek,“ Ama yer sıkıntısı var. Geçen yıla göre bu yıl çardak sayısı arttı. Buranın daha düzenli hale gelmesi için çalışıyoruz. Elektriğimiz güneşten daha ne olsun” dedi.

"Bizde tatil yapıyoruz"

Mahide Öztürk ise çok güzel bir yerde tatil yaptıklarını belirterek, “ Çok talep var herkes gelmek istiyor. Çocuklarımla güzel bir tatil geçiriyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz burada çok güzel. Yanı başımızda lüks oteller var, oradakilerde, bizde tatil yapıyoruz” diye konuştu.

Çardak hayatının eğlenceli olduğunu ama zaman zaman zorlukları kadınların çektiğini dile getiren Mahide Öztürk,“ Ama ailecek olduğunuz için hiçbir zorluğu kalmıyor. Bayramı burada geçiriyoruz. Kurbanımızı keseceğiz. Misafirlerimiz gelecektir. Çardak hayatını apartmana değişmem. Burada çok mutluyuz, inşallah uzun yıllar devam ederiz” ifadelerine yer verdi.

"Atalarımızın geleneği"

Oba sakinlerinden Mustafa Deniz, sakinliği nedeniyle yaz döneminde ailesiyle birlikte hafta sonları çardaklara geldiklerini dile getirerek,“ Burada komşuluk ilişkileri de çok güzel. Dairedekinden bambaşka doğal bir hayat yaşıyorsunuz. Etrafımızdaki otellere gidersen baya bir para veriyorsun, burada ücretsiz ve doğal bir tatil yapıyorsun. Atalarımızdan kalma yerler olduğu için bizde rahatlıkla kalabiliyoruz. Onların bıraktıkları çardak geleneğini devam ettirmek istiyoruz” dedi