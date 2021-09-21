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(Özel) Hem sokakları süpürüyor hem de göbek atıyor

Bursa’da işini aşk ile yapan belediye görevlisi, hem sokakları süpürüyor hem de göbek atıyor.

Haberde İnsan 21.09.2021, 09:29
(Özel) Hem sokakları süpürüyor hem de göbek atıyor

Bursa’da işini aşk ile yapan belediye görevlisi, hem sokakları süpürüyor hem de göbek atıyor.

Büyükorhan Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sami Bozkuş ilçenin sokaklarını elinde süpürgesiyle köşe bucak temizliyor. İşini severek yapan temizlik görevlisi vatandaşların oyun havası teklifini geri çevirmiyor. Bozkuş’un hem görevini yapması hem göbek atması renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Sami Bozkuş’un keyifli anlarına şahit olan bir vatandaş da ona eşlik edip karşılıklı göbek attı.

İlçenin neşe kaynağı temizlik görevlisi Sami Bozkuş, "Hem oynarım hem işimi yaparım" diye konuştu.

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