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(ÖZEL) Hastaneye gitmek için evden çıkan 83 yaşındaki adamdan 159 gündür haber alınamıyor

ANTALYA’DA TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE GİDEN 83 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAMDAN 159 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR. ALMANYA’DAN BABASINI BULMAK İÇİN GELEN VE İLK KEZ BİR BAYRAMDAN BABASINDAN AYRI KALACAĞINI DİLE GETİREN FAİK EROL, “BABAMIN YAŞIYORSA, YA ÖLÜYSE, YA DA HER NEREDEYSE BULUNMASINI TALEP EDİYORUM.”DEDİ.

(ÖZEL) Hastaneye gitmek için evden çıkan 83 yaşındaki adamdan 159 gündür haber alınamıyor

ANTALYA’DA TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE GİDEN 83 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAMDAN 159 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR. ALMANYA’DAN BABASINI BULMAK İÇİN GELEN VE İLK KEZ BİR BAYRAMDAN BABASINDAN AYRI KALACAĞINI DİLE GETİREN FAİK EROL, “BABAMIN YAŞIYORSA, YA ÖLÜYSE, YA DA HER NEREDEYSE BULUNMASINI TALEP EDİYORUM.”DEDİ.

24 Mayıs 2020 Pazar 07:45
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(ÖZEL) Hastaneye gitmek için evden çıkan 83 yaşındaki adamdan 159 gündür haber alınamıyor

Antalya’da tedavisi için hastaneye gitmek için evden çıkan 83 yaşındaki yaşlı adamdan 159 gündür haber alınamıyor. Almanya’dan babasını bulmak için gelen ve ilk kez bir bayramdan babasından ayrı kalacağını söyleyen Faik Erol, “Babamın yaşıyorsa, ya ölüyse, ya da her neredeyse bulunmasını istiyorum.”dedi.

Kepez ilçesinde yalnız yaşayan 3 çocuk babası 83 yaşındaki Mustan Erol, geçtiğimiz 17 Aralık tarihinde sabah saatlerinde dizlerindeki ağrı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gitti. Sabah saat 09.00’dan 14.00’a kadar hastanede tedavisini yaptıran Erol, bu saatten sonra ortadan kayboldu. Aynı apartmanda yaşayan kızı Yadigar Yıldız, babasının eve gelmemesi üzerine araştırma yapmaya başladı. Telefonunu yanında götürmeyen babasını akrabalarına soran Yıldız, olumsuz cevap aldı. 24 saat geçmesinin ardından Yadigar Yıldız, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Geçen bir haftalık sürede yaşlı adamdan bir haber gelmeyince, Almanya’da yaşayan 63 yaşındaki oğlu Faik Erol Türkiye’ye geldi. Faik Erol, babasının arama çalışmalarının hızlandırılması için 21 Ocak 2020 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Fakat aradan geçen 159 günlük sürede Faik Erol, babasından bir ize ulaşamadı. Belirsizliğin kendilerini çok üzdüğünü ve ilk kez babalarından ayrı bir bayram geçireceklerini belirten aile yetkililerden yardım istedi.

"Babamdan haber yok"

Babasının her yıl ekim ayında Isparta’dan Antalya geldiğini, havalar ısındığı zaman ise memleketine geri döndüğünü söyleyen Erol, babasının kaybolduğu tarihte Antalya’da olduğunu ifade etti. Babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kaydeden Erol, 17 Aralık 2019’da dizlerinde oluşan ağrılar nedeniyle hastaneye gittiğini, sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Erol, “Babam eve gelmeyince kardeşim beni aradı. Bende onlara polise gitmeleri gerektiğini söyledim. Babam kaybolunca ben de 25 Aralık’ta Almanya’dan Antalya’ya geldim. Yeniden polise başvurduk, savcılığa gittik. Şu an hiçbir durum yok. Babamdan 2019’dan bu yana herhangi bir ses yok.” dedi.

"Ya ölü ya diri bulunsun "

5 aydır haber alamadığı babasını bulmak için memleketine de gittiğini anlatan Erol, sözlerine şöyle devam etti: “Köyüme gittim, akrabalarıma sordum. Babam köye de gitmemiş. 5 aydır ondan hiçbir iz yok. Emniyet, hastaneye gittikten sonra hiçbir izin bulunmadığını söyledi. Ben sadece babamın bulunmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Babamın belirsizliğinin giderilmesi bizim için çok önemli. Ömür boyu böyle mi devam edecek? Yaşıyorsa, ya ölüyse, ya da her neredeyse bulunmasını talep ediyorum.”

"Bayramı babasız geçirecek"

İlk kez bir bayramı babası olmadan geçireceğini dile getiren Erol, “ İlk kez bu bayramda babamdan ayrı kalacağım. Yetkilerin babamı bulmasını talep ediyorum.” dedi.

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