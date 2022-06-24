banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor

Özel gereksinimli gence doğum günü kutlaması

Sakarya’da 32 yaşına giren özel gereksinimli gence doğum günü kutlaması yapıldı. Düzenlenen kutlamaya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Haberde İnsan 24.06.2022, 11:33
Özel gereksinimli gence doğum günü kutlaması

Sakarya’da 32 yaşına giren özel gereksinimli gence doğum günü kutlaması yapıldı. Düzenlenen kutlamaya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

32 yaşına giren özel gereksinimli Aytaç Çapaoğlu’na doğum günü kutlaması yapıldı. Erenler Belediyesi Düğün Salonu’nda yapılan kutlamaya çok sayıda davetli ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de katıldı. Aytaç, kendi için hazırlanan pastanın üstündeki mumları üfledi. Yeni yaşına giren Aytaç’a ekipler, güzel günler geçirmesi temennisinde bulundu.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu