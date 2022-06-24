Sakarya’da 32 yaşına giren özel gereksinimli gence doğum günü kutlaması yapıldı. Düzenlenen kutlamaya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

32 yaşına giren özel gereksinimli Aytaç Çapaoğlu’na doğum günü kutlaması yapıldı. Erenler Belediyesi Düğün Salonu’nda yapılan kutlamaya çok sayıda davetli ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de katıldı. Aytaç, kendi için hazırlanan pastanın üstündeki mumları üfledi. Yeni yaşına giren Aytaç’a ekipler, güzel günler geçirmesi temennisinde bulundu.