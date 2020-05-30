Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

(Özel) Genç yönetmen işçi katırları belgesel yaptı

ZONGULDAK’LI GENÇ YÖNETMEN AHMET ÖKTEM ARIÇ, TEMİZLİK İŞLERİNDE KADROSUNDA GÖREVLİ 11 KATIRI BELGESELE KONU ALDI. ÇOĞU ZONGULDAKLININ BELGESEL İLE ÖĞRENDİĞİ İŞÇİ KATIRLAR; BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

(Özel) Genç yönetmen işçi katırları belgesel yaptı

ZONGULDAK’LI GENÇ YÖNETMEN AHMET ÖKTEM ARIÇ, TEMİZLİK İŞLERİNDE KADROSUNDA GÖREVLİ 11 KATIRI BELGESELE KONU ALDI. ÇOĞU ZONGULDAKLININ BELGESEL İLE ÖĞRENDİĞİ İŞÇİ KATIRLAR; BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:00
6 Okunma
(Özel) Genç yönetmen işçi katırları belgesel yaptı

Zonguldak’lı genç yönetmen Ahmet Öktem Arıç, temizlik işlerinde kadrosunda görevli 11 katırı belgesele konu aldı. Çoğu Zonguldaklının belgesel ile öğrendiği işçi katırlar; büyük ilgi gördü.

Zonguldak’lı genç yönetmen Ahmet Öktem Arıç, Zonguldak Belediyesi temizlik işlerinde görevli 11 katırı belgesele konu aldı. 2019 yılında “Cennet Tüneli” adlı madencileri konu alan belgesel çeken geç yönetmen bu sefer Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde kadrolu 11 katırı konu alan “Bizimkisi Bir Dostluk Hikayesi” adlı belgeseli çekti. Belgesel, vatandaşlar tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yeni tip korona virüsle mücadelede adı büyükşehirlerin yanında "Ve Zonguldak" olarak anılan emeğin kentini anlatan Öktem Arıç, belgeseli şu notla paylaştı:

"Ve Zonguldak. Bahtı ko¨mu¨r karası olan s¸ehrin, gerc¸ek dostlugˆu anlatan bir film. Filmde Fadime ve Fadime gibi olan katırların ve Zonguldak’ın emektar belediye is¸c¸ilerinin gece yu¨ru¨yu¨s¸lerine tanıklık ediyoruz. Film boyunca aslında bir is¸c¸inin sorumluluklarını degˆilde katırlar ile kurmus¸ oldukları dostluklarını, aralarındaki bagˆın kopamayacak kadar sıkı o¨ru¨ldu¨gˆu¨nu¨ go¨ru¨yoruz. Bu belgesel filminde hic¸bir kurgu yoktur. Filmde yazılmıs¸ bir metin, oyuncu ve anlatıcı yoktur. I·zlemis¸ oldugˆunuz herşey gerc¸ektir. Daha o¨nce bu kadar gu¨zel bir gece yu¨ru¨yüs¸u¨ne eminiz ki tanık olmadınız. Gelin hep birlikte bu gece yu¨ru¨yüşu¨nu¨n tadını c¸ıkaralım."

"Şehrin kıyısında dar sokaklardaki dostluk hikayesi"

Şehrin kıyısında köşesinde karanlık ve dar sokaklarında kalmış katırları bu belgeselle aydınlattıklarını düşündüklerini ifade eden Ahmet Öktem Arıç, “Bizimkisi Bir Dostluk Hikayesi belgeselinin yönetmeniyim. Belgeselde Zonguldak’ta çalışan işçi katırları konu alıyoruz. Zonguldak merdiven bir şehir olduğu için çöp arabalarının giremediği yere katırlar giriyor ve çöpler bu şekilde toplanıyor. Bir meslek hikayesi olarak değilde bir dostluk hikayesi olarak anlattık. Çünkü Zonguldak’ta çalışan temizlik işçileri katırlara insan ismi vermişler kendileri gibi görüp kendileri gibi hissetmişler. Onların deyişiyle onlarda bir insan. Şehrin kıyısında köşesinde karanlık ve dar sokaklarında kalmış katırları bu belgeselle aydınlattığımızı düşünüyorum. Belgeseli çok beğendiler Zonguldak’ta böyle bir şey olduğunu bu şehirde yaşayan insanlar bile bilmiyor. Bu belgesel sayesinde öğrendiler. Güzel yorumlar geldi. Onun içinde çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ’da vefalı öğretmen eğitimi, internet çeken tepeye taşıdı
Elazığ’da vefalı öğretmen eğitimi, internet çeken tepeye taşıdı
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa sessizliğe büründü
Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye geldi, yaptığı heykellerle yaşama tutundu
Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye geldi, yaptığı heykellerle yaşama tutundu
Önce savaş sonra deprem vurdu
Önce savaş sonra deprem vurdu
Antalya’da çocukların domates kasasında havuz keyfi
Antalya’da çocukların domates kasasında havuz keyfi
(ÖZEL) Hastaneye gitmek için evden çıkan 83 yaşındaki adamdan 159 gündür haber alınamıyor
(ÖZEL) Hastaneye gitmek için evden çıkan 83 yaşındaki adamdan 159 gündür haber alınamıyor
Bir babanın göz yaşartan uykusu
Bir babanın göz yaşartan uykusu
(Özel) Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu
(Özel) Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu
(Özel) Şehit annesinin dileğini polis evlatları yerine getirdi
(Özel) Şehit annesinin dileğini polis evlatları yerine getirdi
Reyhanlı patlamasında hem işini hem sağlığını kaybetti
Reyhanlı patlamasında hem işini hem sağlığını kaybetti
MANYAS'IN KADIN DAVULCUSU
MANYAS'IN KADIN DAVULCUSU
1951 Model aracına gözü gibi bakıyor
1951 Model aracına gözü gibi bakıyor
Karantina yurdunda 9-8’lik sesleri
Karantina yurdunda 9-8’lik sesleri
Bir annenin feryadı: 'Ölmeden oğlumu görmek istiyorum'
Bir annenin feryadı: 'Ölmeden oğlumu görmek istiyorum'
4 yıldır beslediği iguana en yakın arkadaşı oldu
4 yıldır beslediği iguana en yakın arkadaşı oldu
Karantina günlerinde aile içi ilişkilere ve sanal bağımlılığa dikkat
Karantina günlerinde aile içi ilişkilere ve sanal bağımlılığa dikkat
Bacağındaki açık yaralar 4 yıldır yatağa mahkum etti
Bacağındaki açık yaralar 4 yıldır yatağa mahkum etti
Beyaz önlüklü ikizler karantina sürecini avantaja çeviriyor
Beyaz önlüklü ikizler karantina sürecini avantaja çeviriyor
7 Yaşındaki Mustafa kampanyaya destek verdi, hayalindeki ok ve yaya kavuştu
7 Yaşındaki Mustafa kampanyaya destek verdi, hayalindeki ok ve yaya kavuştu
Ormanın ortasında doğal ürünler yetiştiriyor
Ormanın ortasında doğal ürünler yetiştiriyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim