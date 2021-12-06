(Özel) Arif paşadan minik jandarmaya bisiklet jesti

Zonguldak’ta üniforma hediyesinin ardından jandarma teşkilatına olan sevgisini montuna el yazısıyla ‘jandarma’ yazarak gösteren 8 yaşındaki Mikail’in hayali büyüyünce asker olmak. Her gün jandarma devriyesinin yolunu gözleyen Mikail Demir’e, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de bisiklet hediye etti.

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan 8 yaşındaki Mikail Demir’e bir yakını üniforma hediye etti. Üniformayı üzerinden hiç çıkarmayan küçük çocuk, el yazısıyla hazırladığı jandarma yazılarını montuna yapıştırarak her gün devriye gezen jandarma ekiplerinin yolunu gözledi. Jandarma sevgisiyle sokakta oyun oynayan Mikail’i fark eden ekipler durumdan haberdar olunca küçük çocuğa sürpriz yaptı. Askeri üniforma hediye edilen küçük çocuğa bir hediye de Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’den geldi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve jandarma ekipleri küçük çocuğun evine giderek bisiklet hediyesini teslim etti. Orgeneral Arif Çetin ile telefonla görüntülü görüşme yapan küçük Mikail, jandarmayı çok sevdiğini büyüyünce jandarma komando olacağını anlattı.

“Büyüyünce jandarma olup vatanımızı koruyacağım”

Henüz kullanmayı bilmediği bisiklete babasının yardımıyla binen Mikail Demir, arkadaşlarıyla sokakta oynadığı oyunları anlattı. İHA’ya konuşan Demir, “Anasınıftaydım. Birinci sınıfa geçtim. Amcam bana özel harekât kıyafeti aldı. İkinci sınıfa geçince jandarma oldum. Köprünün oraya jandarma ekibi gelmişti. Ben jandarmayı çok seviyorum. Bir gün jandarma aracını beklerken geldiler. Bana hediye getirdiler. Bisiklet getirdiler. Telefonla Jandarma Genel Komutanı ile görüştüm. Büyüyünce jandarma olup vatanımızı koruyacağım” diye ifade etti.

Babadan jandarma teşkilatına teşekkür

Oğlunun jandarma sevgisini anlatan baba Turan Demir ise “Oğlumun jandarma sevgisi baya bir yüksek. İki üç yıldır jandarmaya olan sevgisi daha yukarıya çıkmaya başladı. Kendi eşyalarına jandarma trafik, özel harekât yazıyor. El yazısı ile yazıyor. Boya yaparak yazıp yapıştırıyor. Jandarma Genel Komutanımız bu olayı duyuyor. Mikail’e bisiklet hediye ediyorlar. İl Jandarma Komutanımız eşliğinde bizzat gelip takdim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ettik. Görüntülü olarak Jandarma Genel Komutanımızla da görüştüler. İnşallah ileride okulu bittiği zaman Allah gönlüne bahtına göre verecek. Hayırlısı diyelim” şeklinde konuştu.