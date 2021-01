(ÖZEL) Almanya’ya sağlıklı geldi, ambulans uçakla döndü

Almanya’ya kızını ziyarete gelen ve küçük beyincik kanaması geçirdiği için acilen ameliyata alınan 75 yaşındaki Nuran Kürkçü, iddiaya göre yanlış doktor tedavisi nedeniyle 3 hastane değiştirerek 5 kere ameliyat oldu. Nuran Kürkçü’nün kızı Tülin Kürkçü, annesinin yaşadığı zor süreci gözyaşları eşliğinde anlatarak, annesinin zor günler yaşamasına neden olan doktora ve sağlık personeline daha açmaya hazırlanıyor.

Almanya’nın Hamburg kentine 26 Ekim 2020’de kızını ziyarete gelen 75 yaşındaki Nuran Kürkçü, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Nuran Kürkçü’nün kızı, annesinin yanlış tedavi kurbanı olduğunu ifade ederken Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği ambulans uçakla Türkiye’ye döndü. İddiaya göre, her 2-3 senede bir kızını ziyarete gelen Nuran Kürkçü, 31 Ekim akşamı küçük beyincik kanaması geçirdiği için acilen Asklepious Altona Hastane’sine kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirten Nuran Kürkçü’nün kızı Tülin Kürkçü, daha sonra annesinin yanlış tedavi sonucu yatalak olduğunu ve Türkiye’nin girişimleri ile ambulans uçakla Türkiye’ye gönderilmesi sürecini İHA’ya anlattı.

“Doktorun elinin kayması sonucu cihazın ana kök damara saplandığı söylendi”

Hamburg yakınlarındaki Wedel kasabasında küçük bir kafe işleten ve annesinin hastalığı nedeniyle 3 aydır işlerinin başında duramayan Tülin Kürkçü, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Beyincik kanamasının ardından yapılan ilk ameliyattan sonra annesine trakeostomi işlemi yapılmasının tavsiye edildiğini belirten Kürkçü, “Ben de ‘yapılması gereken işlemler neyse yapılmasını kabul ediyorum ama ilk önce bunları görüşmemiz gerekiyor’ dedim. Bu konuda şu anda tek başıma karar veremeyeceğimi söyledim. İki saat sonra bana telefon geldi. Annemin nefes alabilmesi için yapılan trakeostomi işlemi sırasında, doktorun elinin kayması sonucu cihazın, Truncus Brachiocephalicus ana kök damara saplandığı ve hastanede Kalp Damar Cerrahi bölümü olmadığı için annemi acilen Harburg Asklepious Damar Kalp Cerrahi bölümüne gönderdiklerini söylediler” dedi.

Harburg Asklepious’ta annesinin göğsü açılarak cihazın çıkarılmasının ardından Trunchus Bronchialious’ın dikilerek damarın kapatıldığını belirten Kürkçü, annesinin göğüs kafesinin de işlem bitince kapatıldığını ve tekrar aynı hastaneye gönderildiğini söyledi. Sonrasında annesinin tansiyon ve kalp atışlarının düşmeye başladığını dile getiren Kürkçü, “Anneme kalp pili takıldı ama pil de fayda etmedi. Annem 2.5 ay yoğun bakımda kaldı. Sonraki süreçte anneme bypass ameliyatı yapılması gerektiği söylendi. Türkiye’den bir doktor akrabamı arayarak ondan destek aldım. Askeriyeden emekli babamın doktoru olan bu kişi ile Alman doktorları sık sık görüştürdüm. Doktor akrabamız, kasıktan girilen bypassın uzun bir yol olduğunu ve fayda etmeyeceğini söyledi. Bu nedenle ben de kabul etmedim ve göğüsten yapılmasını istedik. Annemin göğüs kafesinde soldan sağa yapay damar bypass ameliyatı yapıldı. O da yetersiz geldi, annem bypasstan sonra yine düzelmedi” dedi.

“Annem şu anda hatalı tedavi yüzünden ayağa kalkamıyor”

Annesinin, Türkiye’den gelmeden önce tüm kontrollerini yaptırdığını, kalp damarlarında hiçbir sıkıntısı olmadığını belirten Kürkçü, “Annem şu anda hatalı tedavi nedeniyle kalp hastası oldu ve ayağa kalkamıyor” dedi. Annesinin bir hemşire tarafından kafasına vurularak dövüldüğünü söylediğini anlatan Kürkçü “Annemle her gün görüşüyordum, annemin bilinci oldukça açıktı. Bana her şeyi yazıyor ve anlatıyordu” dedi. Günde sadece 2 saat annesini ziyaret etmesine izin verilen Tülin Kürkçü, çaresiz kaldığını ve annesini Almanya’dan kurtarmak istediğini belirterek, “Aklıma Türk Konsolosluğunu aramak geldi. Ankara’dan bir bayanla görüştüm ve durumu anlattım. O bayan bana çok yardımcı oldu ve Türk konsolosluğuyla iletişime geçeceğini söyledi. Görüşmeden 1 saat sonra Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel beni aradı ve aynı gün randevu vererek, beni konsolosluğa davet etti. Ona tüm detayları anlattım ve hastane raporlarını kendisine ilettim. Olay, Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Annemin burada kalması, ölüme terkedilmesi demekti. Konsolosluk ve Sağlık Bakanlığının desteğiyle 23 Ocak Cumartesi akşamı annemi, Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği ambulans uçakla Ankara Dışkapı Hastanesi’ne gönderdik. Tedavisi orada devam ediyor. Şu an doktorlar da süreci bilmedikleri için çaresizler. Covid-19 PCR testini yaptırdıktan sonra ben de Ankara’ya uçacağım. Çünkü annemin yaşadıklarını en iyi ben biliyorum” dedi.

“Yasal süreci de sonuna kadar takip edeceğim”

Bundan sonraki süreçle ilgili konuşan Kürkçü, “Annemi nasıl yaşatabileceğiz, tek dileğim bu. Dışkapı Hastanesi’nin, annemi oradan sapasağlam çıkartarak yaşadıklarımızı unutturmasını istiyorum. Almanya’da yapılanları da herkes bilsin. Sağlık sektöründe kimse ailesini yalnız bırakmasın. O kadar kötü şeyler oluyor ki, ben kendim şahit oldum, annemde bunu yaşadım. Tek dileğim bu tür şeyler bir daha olmasın” dedi. Annesinin Almanya’da tedavi gördüğü 2,5 aylık süreçte 3 hastane değiştirdiğini, toplamda 5 kez ameliyat olduğunu söyleyen Kürkçü, yoğun bakım ve yüksek ameliyat masraflarının da annesinin Türkiye’deki sigortası (SGK) üzerinden karşılandığını belirtti. Kürkçü son olarak, “Yasal haklarımı kullanarak hastane ve doktorlardan davacı olacağım ve yasal süreci de sonuna kadar takip edeceğim. Bu alanda uzman olan Alman avukatlarla anlaştık” dedi.