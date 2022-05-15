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Otizmli bireyler ve aileleri, ’otizm kampı’nda stres attı

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde 8 ilden Kastamonu’ya gelen 231 otizmli çocuk, gençlik kampında doyasıya eğlendi.

Haberde İnsan 15.05.2022, 11:22
Otizmli bireyler ve aileleri, ’otizm kampı’nda stres attı

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde 8 ilden Kastamonu’ya gelen 231 otizmli çocuk, gençlik kampında doyasıya eğlendi.

Özel çocuk ve aileleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampında, Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen ’otizm kampı’nın misafiri oldu. Karabük, Antalya, Ankara, Zonguldak, Kocaeli, Çorum, Kastamonu ve Bartın’dan 231 otizmli çocuk, anne ve babaları ile birlikte 3 gün boyunca ’otizm kampında’ doyasıya eğlendi. Tüm ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanan kampta, pandemi dolayısıyla uzun süre evden çıkamayan özel çocuklar ve aileleri, stres attı.

Gönüllü psikologlar, fizyoterapistler ve gençlik liderleri eşliğinde görsel sanatlar, spor, iletişim ve takım çalışması, çocuklara yönelik psikomotor becerilerini geliştirecek aktiviteler, ritim çalışmaları, anne ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik psikososyal faaliyetlerle ergenlikte yaşanan sorunlar üzerinde aile terapileri düzenlendi.

“Kampa gelen özel bireylerimiz, birçok etkinliğe katılıyorlar”

Engelliler Haftası münasebetiyle şu anda Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampında ‘otizm kampı’nın düzenlendiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, “Kampımıza gelen otizmli özel bireylerimize, Engelliler Haftası’nda verilebilecek en güzel hediye diye düşünüyorum. Çünkü otizmli bireylerimiz, anne ve babaları ile konuştuğumuzda onların buradaki mutlulukları bizleri çok mutlu etmektedir. Yolkonak Kampımızda Gençlik Kampımızın 20 civarında istasyonu mevcut. Burada masa tenisinden okçuluğa, bisikletten halk oyunlarına, müzik etkinliklerine, mini golf oyunundan el sanatlarına birçok alanda etkinliklere katılıyorlar özel bireylerimiz” dedi.

“Bakanlığımızın uhdesinde engeli bireylerimiz için çok daha fazla etkinlikler yapılacağını düşünüyorum”

Türkiye’de şu anda yüzde 10 civarında engelli bireylerin mevcut olduğunu belirten Asrak, “Normal şartlarda gençlerimiz için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın birçok etkinlikleri bulunuyor. Bu noktada gençlik kamplarımızdan özel bireylerimizin de faydalanması yoluna gidildi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün planlamaları doğrultusunda şu anda Türkiye’de üç tane Gençlik Kampımızda Engelliler Haftasında ‘Otizm Kampı’ düzenliyoruz. Bun şunu görüyorum ki engelli özel bireylerimizin de Gençlik Kamplarımız başta olmak üzere diğer vatandaşlarımızın istifade ettiği diğer bütün imkanlardan faydalanması noktasında sadece Engelliler Haftasında değil, 12 aya yayılmış bu tür etkinliklerin yapılmasının önemini bende burada görmüş oldum. İnşallah bundan sonraki süreçte Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün planlamaları doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesinde özel bireylerimiz için daha fazla etkinlikler Gençlik Kampları olsun ya da diğer etkinliklerden olsun yapılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Pandemiden dolayı evden çıkamadık, bu kamp bize çok iyi geldi”

Ankara’dan Kastamonu’ya gelen özel birey annesi Ayşegül Soğanlı ise, “Çocuklarımız, otizmli çocuklar oldukları için pandemi döneminde de dışarıya çıkamadık. Bakanlığımız vermiş olduğu bu etkinliklerde çocuklarımız aktiviteler yaptı, bizim içinde çok güzel oldu. Çocuklarımızın gelişimi için bu tür etkinliklerin sürekli olmasını istiyoruz. Bakanımıza ve diğer emeği geçenlere bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz. Çocuklarımız bizim hiperaktif çocuklar. Bu yüzden böyle etkinliklerin aktivitelerin yapıldığı alanlar bizlere çok iyi geliyor. Enerjilerini atıyor, yorgunluklarını çıkarıyorlar. Burası çok güzel bir alan. Pandemiden dolayı bizler evden çıkamadık. Çıkamayınca da çocuklarımız biraz hırçınlaştı. Pandemi bitti, maskelerde kalktı. Çocuklarımızda bizlerde şu anda çok iyiyiz. Burasını çok beğendim, burası çok güzel geldi bize” şeklinde konuştu.

“Kampa gelmekten büyük mutluluk duydum”

Özel birey Erva Hüma Özkara da, “İlk önce Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında da bu tür kamplara bizleri bir daha götürmesini bekliyoruz. Pandemi döneminde evde biraz kapalı kaldım. Buraya gelmekten çok mutluyum. Burada çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Burada çok eğleniyorum. Bugün tırmanma yerinde tırmandım. Oyunlar oynayıp yemek yedik. Burası çok güzel” ifadelerini kullandı.

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