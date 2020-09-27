Ot biçme makinesiydi halı yıkama makinesi oldu

Pratik zekasıyla dünyaya nam salan Karadeniz insanı, yaz aylarında ot biçerken kullandığı ot biçme makinesini sonbaharda aparat yardımıyla halı yıkamak için kullanıyor.

Gümüşhane’nin yüksek köylerinde yaz aylarında otları biçmek için kullanılan benzinli ot biçme makineleri sonbahar mevsiminde halı yıkama makinesine dönüştürüldü.

Normalde ot biçmek için kullanılan misina veya taşlı bıçakların takılı olduğu ucun halı yıkamaya uygun plastik fırça ile değiştirilmesinin ardından başlanan halı ve kilim yıkama işlemi elle yıkamanın yaklaşık 4 katı daha kısa zamanda tamamlanıyor.

Merkeze bağlı Dörtkonak köyünde sırtına bağladığı ot biçme makinesiyle annesine yardım etmek için halı ve kilimlerini yıkayan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Hüseyin Baki Ergin, normal şartlarda saatler sürmesi gereken işlemin makine sayesinde dakikalar içerisinde tamamlandığını söyledi.

Makinenin ucuna halı yada kilime zarar vermeyecek olan yumuşak fırça taktıklarını kaydeden Ergin, “Normalde fırçayla bir halıyı yıkamak için oldukça uzun zaman harcıyorduk. Şimdi makineyle beraber 10 dakikada hallediyoruz. Yaz aylarında ot biçmeye yarayan makine bu zamanlarda halı yıkama makinesi olarak kullanılabiliyor. Makinenin başlığını değiştirerek dakikalar içerisinde halıyı kolay bir şekilde zarar vermeden yıkıyoruz” dedi.