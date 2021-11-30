OSMEK’te bilgisayar kursuna yoğun ilgi

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde hizmet veren bilgisayar kursundan faydalanan vatandaşlar, hem bilişim teknolojilerinin tekniklerini öğreniyor, hem de bu alanda sağlam bir alt yapıya sahip oluyor.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, geleceğin sektörlerine yönelik eğitimler veriyor. Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlenen kurslar, ayrıca meslek sahibi olmayan vatandaşları meslek sahibi yaparak çalışma hayatına kazandırıyor. Toplam 163 saat modüllük kursa katılanlar; bilişim dünyası ile ilgili becerilerini geliştirme imkânı buluyor.

Açılan bilgisayar kursuna özellikle yeni mezun öğrencilerin geldiğini söyleyen eğitmen Meral Karadayı, “Bilgisayar, hayatımızın her alanında. Web gerçekten çok büyük bir dünya. Günlük hayatta birçok işimizi bilgisayar sayesinde çözebiliyoruz. Kursiyerlerimiz burada Word, Excel, PowerPoint gibi çeşitli bilgisayar programlarını öğrenerek, dijital becerilerini geliştiriyorlar. Kursu başarıyla tamamlayanlara ise Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkesi kursumuza davet ediyorum” dedi.

OSMEK kurslarına katılan kursiyerler de, kendilerine böylesine önemli bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.