Osmangazi’de metrûk binalar bir bir yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi’nde madde bağımlıları tarafından kullanıldığı belirlenen metrûk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerini tedirgin eden metrûk binaların yıkımını sürdürüyor. İlçedeki metrûk binaları tek tek tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hukukî işlemlerin tamamlanmasının ardından binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri dikkate alan belediye ekipleri, son olarak Ovaakça Eğitim Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde yer alan metrûk binayı yıktı. Yıkım sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tedbirler alındı.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metrûk binaların, yürürlükteki mevzuata göre yıkımlarının devam edeceğini söyledi.