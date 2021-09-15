Osmangazi personeline ilk yardım eğitimi

Vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için yıl içerisinde çeşitli seminerlere imza atan Osmangazi Belediyesi, son olarak personeline ‘temel ilk yardım’ eğitimi verdi.

Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere, personel yoğun ilgi gösterdi. 11 Eylül Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla Biyolog Birol Gökgöz’ün verdiği eğitimlerde genel ilk yardım bilgileri, hayat emâreleri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konular anlatıldı.

Pratik bilgilerin yanı sıra çeşitli uygulamaların da yapıldığı eğitimden personel memnun bir şekilde ayrıldı.