Osmancıklı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler

Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple anıldı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi müzik öğretmenleri Ersin Kıyak, Zeynep Ebrar Demir ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Şevket Şanal, ‘Çalın Davulları’ adlı türküyü seslendirdi. Öğretmenler tarafından seslendirilen türkü büyük beğeni topladı.