Ortak acılar ortak yuvaya dönüştü

Elazığ’da meydana gelen depremin ardında deprem konutlarının yapımında tanışan mühendis çift Hande Deveci ve Buğra Deveci kendilerine de yuva kurdu.

24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirdi, 1466 kişi ise yaralandı. Depremin hemen sonrasında vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteynerken çalışmaları başlatıldı.

Depremi yaşayan inşaat mühendisi Hande Deveci ise vatandaşlara yardım edebilmek için Zafran Mahallesi’nde yapımı süren konutların teknik ofisinde şef olarak çalışmaya başladı. Burada meslektaşı Buğra Deveci ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten çift hem vatandaşlara hem de kendilerine yuva kurmuş oldu.

Elazığ depremini yaşadığını belirten Hande Deveci, “Ben akşam saatlerinde ailemle birlikte çay içiyordum. Çok şiddetli bir sarsıntı geçirdik. Ne kadar teknik olarak bilsek de öleceğimizi ve bundan sonrasının olmayacağını düşündük. O deprem bittikten sonra direkt dışarıya çıktık. Herkes sokaklardaydı ve çok korkmuştu herkes. Yıkılan evlerin haberlerini alıyorduk” diye konuştu.

Depremin ardından herkesin akın akın Elazığ’a gelmeye başladığını vurgulayan Hande Deveci, “Hızlı bir şekilde aksiyon alındı. Konteynır kentlerin yapımı için kararlar verilmişti bir iki saat geçmesine rağmen. Ben de o sırada ne yapabilirim diye düşünürken bir organizasyonun içinde buldum kendimi ve konteynır kentlerin yapımında çalıştım ilk başta. Bir hafta içinde 2 bin 500 kişinin kalabileceği şekilde kent inşa ettik. İnsanları oraya yerleştirmeye başladık. O sırada önceden de çalıştığım ve benim aynı zamanda nikah şahidim olan Ethem müdürümüzle irtibata geçtik. Beni Elazığ’da teknik ofislerin başına geçirdi. Şantiyeleri gezmeye başladım ve burada Buğra Deveci ile tanıştık. Öyle bir şey nasip oldu ki bu ortamda hem buradaki insanlara yuva sağladık hem kendimize yuva sağladık. Geceli gündüzlü Elazığ’daki hemşerilerimize daha güzel evler verebilmek, daha hızlı bir şekilde evlerine, yuvalarına yerleşebilmenin mücadelesi içindeyken aynı zamanda eşimle de tanışmış oldum, onunla da bir yuva kurmak nasip oldu” açıklamasında bulundu.

Buğra Deveci ise “Biz şantiye ortamında tanıştık. Sürekli şantiyeye kontrole geliyordu kendisi. Sürekli iş anlamında istişare halindeydik kendisiyle. Arkadaşlığımız daha da pekişmeye başladı. Pekiştikten sonra sevgiye dönüştü sonra aşka dönüştü. Sonrasında evliliğe doğru bir yol oluştu ve evlendik çok mutluyuz” dedi.