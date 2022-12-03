Ormancılar Hazal’ın yüzünü güldürdü

Sivas’ta görevli orman işletme çalışanları, tekerlekli sandalyesi kırılan Hazal’a yenisin hediye etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Hazal’ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Sık sık ormanlara kontrole giden, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları Mardin’den mangal kömürü yapmak için Sivas’a gelen Gazaltan ailesini de ziyaret ediyordu. Orman görevlileri her ziyaretlerinde tekerlekli sandalyesiyle gördükleri Hazal’ı göremeyince babası Mahmut Gazaltan’a nerede olduğunu sordular. Babası Hazal’ın tekerlekli sandalyesinin kırıldığı için çadırda oturduğunu söyledi. Bu durumu öğrenen Sivas Orman İşletme Şefi İhsan Tekerek ve orman muhafaza memurları tekerlekli sandalye temin ederek Hazal’a sürpriz yaptı. Tekerlekli sandalyesine yeniden oturmanın mutluluğunu yaşayan Hazal, yüzleri gülümsetti. Orman Genel Müdürlüğü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sivas Orman İşletme Şefi İhsan Tekerek, Hazal’ın tekerlekli sandalyesinin kırıldığını öğrendiklerini söyleyerek, “Hazal Mardinli işçilerimizin kızı. Biz buralara geldiğimizde genelde Hazal’la karşılaşıyorduk. O da bizi gördüğünde şuan ki yüz ifadesi gibi bize gülerdi. Bir kaç defa geldik Hazal’ı göremeyince babasına sorduk. Babası da tekerlekli sandalyesi kırıldığı için çadırda oturduğunu söyledi. Sivas’ta Engelliler Derneği çalışan Mustafa Epik arkadaşımıza rica ettik. Onlarda ayarladılar tekerlekli sandalye ayarladılar, bizde getirdik. Hazal’ın mutluluğuna şahit olduk” dedi.

Baba Mahmut Gazaltan, dertlerine derman oldukları için Sivas Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.