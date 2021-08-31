Ordu Dernekler Federasyonu kurucu başkanı, Ordef Onursal Başkanı Salih Ziya Cörut vefat etti.

İstanbul'da yaşayan Ordulularin sivil toplum örgütlenmesinde büyük emeği olan Salih Ziya Cörut vefat etti. Yaklaşık bir ay önce Ordu'da ağaçtan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanamasi geçiren Salih Ziya Cörut , bir süre Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastahanesinde tedavi görmüstü. Sonrasında taburcu edilen Cörut evinde tedavisine devam edilirken tekrar beyin kanaması geçirdi. Ordu İhtisas Hastahanesinde tedavisine devam için tutuluyordu. Ancak 30 Ağustos günü tedaviye cevap veremedi ve hayatını kaybetti.

Salih Ziya Corut'un cenazesi bugün 31 Mayıs Salı günü öğle namazına müteakip Gülyalı Metkez camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Hoşköy mezarlığında toprağa verilecektir. Ekovitrin Medya Grubununda Eski çalışanlarından olan Salih Ziya Corut'e Ekovitrin Medya Grubu olarak Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı dileriz.