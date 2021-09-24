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Onlar balıkçıları, balıkçılarda oltayı bekliyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde iskelenin tatlı misafirleri kediler, gece geç saatlere kadar olta başında balık tutmaya çalışan balıkçıları büyük bir sabırlıkla bekliyor. Marmara Denizinden çıkan balıklardan kedilerde kendi payına düşeni alıyor.

Haberde İnsan 24.09.2021, 01:16
Onlar balıkçıları, balıkçılarda oltayı bekliyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde iskelenin tatlı misafirleri kediler, gece geç saatlere kadar olta başında balık tutmaya çalışan balıkçıları büyük bir sabırlıkla bekliyor. Marmara Denizinden çıkan balıklardan kedilerde kendi payına düşeni alıyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde stres atmak ve olta ile balık tutmak isteyen balıkçılar, Rumeli İskelesine inerek oltayı denize atıyor. Marmara Denizine olta atıldığını fark eden bir grup kedi de balıkçılara yanaşarak, büyük bir sabırlıkla oltalara balık gelmesini bekliyor. Balıkçıları gece geç saatlere kadar bekleyen kediler, zaman zaman vatandaşların ilgi odağı olurken, oltaya gelen balıklardan kedilere de kendilerine düşen payı alıyor. Oltaya gelen balıklar sayesinde karınlarını doyuran kediler, balıkçılar alandan ayrılana kadar hiç istifini bozmadan bekliyor.

İskelede olta ile balık tutan Melikşah Alkın, "Kedileti besliyoruz. İstavrit geliyor. Levrek gelirse şansımıza. Kısmetimizi bekliyoruz. Kedilerde orada bekliyor. Hem onlara hem de bizlere bir şeyler yapacağız artık. Kediler sürekli gelir bekler burada. Onlarda kısmetlerini bekliyorlar. Bol bol beslediğimiz için bizden daha çok onların karnı tok galiba" dedi.

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