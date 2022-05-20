Öğrenciler afetlere hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, afetlere hazır olabilmek için arama kurtarma eğitimi aldı. Eğitim sonunda tatbikat yapan öğrenciler, afetlerde görev alıp hayat kurtarabilecek.

Düzce’de öğrenim gören öğrenciler tarafından kurulan Dümerang Arama Kurtarma ekibi, itfaiye eğitimlerinin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile irtibata geçerek eğitim aldı. 5 gün boyunca hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim alan üniversiteli öğrenciler, afetlerde karşılaşabilecekleri tüm olumsuzlukları öğrendi. Son gün ise öğrencilere tatbikat ve çadır kurma eğitimi verildi. Tatbikat gereği meydana gelen çökmede bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisini alan öğrenciler, enkaz üzerinde yaralıya, ‘Sesimi duyan var mı? Arama kurtarma geldi’ diye seslendi. Yaralının nerede olduğunun tespit edilmesi ve çıkarılması ile tatbikat sona erdi. Öğrenciler, afet çadırlarının nasıl kurulacağını da öğrendi. 5 gün boyunca aldıkları eğitimi en son sınava girerek perçinleyen öğrenciler, arama kurtarma unvanı alarak afetlerde görev hayat kurtarabilecek.

“Eğlenerek öğrendik”

Dümerang Arama Kurtarma Lideri Mehmet Ali Türedi, afetlere hazır olabilmek için 5 gün boyunca eğitim aldıklarını belirterek, “5 günlük hafif arama kurtarma eğitimi aldık. Eğitimin çeşitli içerikleri vardı. Hem uygulamalı hem teorik olarak eğitim aldık. Arkadaşlarım aldıkları eğitimden gayet memnun. Eğlenerek öğrendik. Tatbikat eğitimi ve çadır kurma eğitimleri aldık. Tatbikatta kaba ve sesli arama nasıl olur onu öğrendik. Tatbikat gereği bir yaralı bulduk. Bu yaralı nasıl çıkarılır, nasıl müdahale edilir, afet bölgesinde nasıl şerit alınır, aletler nasıl kullanılır? Onları öğrendik. Akabinde çadır kurma eğitimi aldık. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.