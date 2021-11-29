banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Suudi Arabistan’dan umre açıklaması
Suudi Arabistan’dan umre açıklaması
İzmir’de fırtına: Deniz taştı, travmay yolu sular altında kaldı
İzmir’de fırtına: Deniz taştı, travmay yolu sular altında kaldı
Hüseyin Avni Mutlu: Kimseye kırgın değilim
Hüseyin Avni Mutlu: Kimseye kırgın değilim
Türk-İş'ten asgari ücret için yeni açıklama!
Türk-İş'ten asgari ücret için yeni açıklama!

Öğrenci yurdundan çıkan atık mobilyalar bakın neye dönüştü

Kocaeli’de öğrenci yurtları tarafından verilen atık mobilyaları kedi evine dönüştüren firma, elde ettiği gelirle de sokak hayvanları için mama alıyor.

Haberde İnsan 29.11.2021, 13:19
Öğrenci yurdundan çıkan atık mobilyalar bakın neye dönüştü

Kocaeli’de öğrenci yurtları tarafından verilen atık mobilyaları kedi evine dönüştüren firma, elde ettiği gelirle de sokak hayvanları için mama alıyor.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir mobilya üretim firması, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla "Her Kapıya Bir Kedi Evi" projesi başlattı. Öğrenci yurtlarından kullanılmayan mobilya ve dolapları satın alan firma, atıkları kedi evine dönüştürüyor. Kedi evlerinin bir kısmını yurtlara veren, bir kısmını ise düşük maliyetlere müşterilerine satan firma, elde ettiği gelir ile sokak hayvanlarına mama alıyor. 2 yıl içerisinde 10 bini aşkın kedi evi satışı gerçekleştiren firma, üretime devam edeceğini söyledi.

"Kar amacı gütmüyoruz"

Pandemi döneminde kedi evi yapımına başladıklarını söyleyen firma sahibi Özgür Kantarcı, "Kendimize reklam bütçesi ayırdık. Bu bütçeyle sokak hayvanlarına destek olmak için çalışmalarımıza başladık, verimli bir çalışma oldu. Gayet güzel tepkiler aldı. İnsanlar kapısının önündeki hayvanlara destek olmak için kedi evi yaptıracak bir mecra bulamadılar. Hem kendi ürünlerimizi tanıtmak hem de sokak hayvanlarına yardım etmek amacıyla böyle bir projeye başladık. Belediyelerin kış aylarında sokaktaki hayvanlara yetersiz kaldığını gördük, bizde kendi çapımızda ufak tefek başladık. Kedi evlerine hedeflediğimizden daha çok bir kitle talep etti. Bundan kesinlikle kar amacı gütmüyoruz çünkü bu projeye bir iyilik ve reklam bütçesi olarak başlandı" dedi.

"Sanal pazarlarda 50-70 TL arasında ürünlerimizi satıyoruz"

Yavrulama dönemlerinde talebe göre XL ve ufak modelleri de yaptıklarını söyleyen Kantarcı, "Bizim amacımız hem sokak hayvanlarına destek olmak hem de şu pandemi döneminde mobilyalarımızın tanıtımını yapmak. Kullanılan dolapların çöpe gitmesini engellemek amacıyla dolapları alarak kendi üretim tezgahımızda demonte hale getiriyoruz. Daha sonra da sanal pazarlarda, perakende, petshop ve veteriner gibi yerlere elden teslim yapıyoruz. Kedi evine çok talep olduğu için biz bunu butik ürün olarak da yapmaya başladık. Çeşit olarak da ürün yapmaya başladık. Bunları sanal pazarlarda 50-70 TL arasında satıyoruz. Tabi bunların komisyon oranları var. Kedi evlerinin daha fazla kişiye ulaşması için kendi bünyemizde vermeye çalışıyoruz. Çünkü insanların alım gücü az, bizde en düşük fiyattan vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Her evin önüne kedi evi yapana kadar projemizi devam ettirmeyi düşünüyoruz"

Milyonlarca insana ulaşmak istediklerini söyleyen Kantarcı, "Yaptığımız ürünlerden kendi maliyetimizi çıkardıktan sonra kalan paraları sokak hayvanlarına mama olarak geri veriyoruz. Kazandığımız para, yine sokak hayvanlarına gidiyor. Türkiye’deki bütün illere mama dağıtımımızı yapıyoruz. ‘Her Kapıya Bir Kedi Evi’ sloganıyla biz yola çıktık. Her binanın her evin önüne kedi evi yapana kadar projemizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şu ana kadar 10 bini aşkın kedi evi satışımız oldu. Belediyelerle beraber de çalışıyoruz. Diğer illerden de talep var ama şuanda gerçekten yetiştiremiyoruz. Amacımız; kapasiteyi biraz daha arttırarak her belediye ile çalışmak ve evsiz barksız hayvanın kalmasını engellemek. Talebe göre yeterli düzeyde stoklarımız var. Özel sektörde de yoğun bir şekilde talep ediyor" şeklinde konuştu.

"Herkesin elini taşın altına koyması lazım"

Çoğu yerden talep geldiğini söyleyen Kantarcı, "E-Batlandır firması olarak kendi bünyemizde yaptığımız kedi evlerinde hayvan kuruluşlarından talepler geldi. Bunlara 2 bin 500 adet ücretsiz bir şekilde hediye ettik. Sponsorlar desteğinde daha da fazla vermeyi hedefliyoruz. Öğrenci yurtlarımızda revize edilen dolaplardan bize talep geldi. Dolapları çöpe atmaktansa bunları revize edip kedi evi yaptık ve yurtlara verdik. Bize verdikleri dolap karşılığında kendilerine 100-150 tane kedi evi teslim ettik. Mobilyalarınızı çöpe atmayın biz değerlendiririz. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Herkesin elini taşın altına koyması lazım ki sokak hayvanları evsiz kalmasın" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7