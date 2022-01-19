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Nurdağı-Gaziantep arasında mahsur kalan vatandaşlara ücretsiz yemek ikramı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Nurdağı-Gaziantep arasında mahsur kalan vatandaşlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ücretsiz yemek ikramı yapıldı.
Haberde İnsan 19.01.2022, 14:35
Yoğun kar yağışı nedeniyle Nurdağı-Gaziantep arasında mahsur kalan vatandaşlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ücretsiz yemek ikramı yapıldı.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Türkiye’de bazı bölgelerde yollar kapandı. Bu noktalardan biri olan Nurdağı-Gaziantep bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Yollarda yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra Nurdağı-Gaziantep arasındaki Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol hizmet tesislerinde yolda mahsur kalan yolcular için ücretsiz yemek ikramı yapıldı.