Nurdağı-Gaziantep arasında mahsur kalan vatandaşlara ücretsiz yemek ikramı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Nurdağı-Gaziantep arasında mahsur kalan vatandaşlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ücretsiz yemek ikramı yapıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Türkiye’de bazı bölgelerde yollar kapandı. Bu noktalardan biri olan Nurdağı-Gaziantep bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Yollarda yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra Nurdağı-Gaziantep arasındaki Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol hizmet tesislerinde yolda mahsur kalan yolcular için ücretsiz yemek ikramı yapıldı.