Nissibi Köprüsü’nden 7 yılda 4 milyondan fazla araç geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Mayıs 2015 tarihinde açılışı yapılan Nissibi Köprüsü’nden 7 yılda 4 milyonun üzerinde araç geçti.

“Doğunun Boğaz Köprüsü” olarak tanımlanan Atatürk Baraj Gölü üzerine kurulu Nissibi Köprüsü, zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamasının yanı sıra bölge halkına büyük kolaylık sağladı. Daha önce feribotlar ile karşıya geçmek için saatlerce bekleyen araç ve yayalar, şimdi dakikalar içerisinde köprüden karşıya geçebiliyor. Mesafeleri kısaltan ve bölge halkına büyük kolaylık sağlayan Nissibi Köprüsü yıllık emisyon salınımı 11 bin 616 ton azalttığı için de çevre dostu olarak biliniyor.

Şanlıurfa Siverek-Adıyaman Gerger arasında Türk mühendis ve mimarların projesiyle ’gergin eğik kablo askılı köprü’ tipinde yapılan Nissibi Köprüsü, 21 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapıldı.

Bölgedeki yüksek sismik hareketlerden dolayı köprünün üst yapısı kurşun çekirdekli mesnetlerle (LRP) desteklenerek depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Köprü ile Diyarbakır-Adıyaman karayolu 42 kilometre kısaldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, köprüden 2015 yılında 177 bin 184 adet, 2016 yılında 379 bin 965 adet, 2017 yılında 547 bin 500 adet, 2018 yılında 664 bin 300 adet, 2019 yılında 667 bin 950 adet, 2020 yılında 630 bin 720 adet, 2021 yılında 670 bin 16 adet olmak üzere bugüne kadar 3 milyon 737 bin 635 adet araç geçişi oldu. 2022 yılı Mayıs ayına kadar olan veriler ile geçiş yapan araç sayısının 4 milyonu geçtiği belirtiliyor.

Bölge halkı, yapılan köprüden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, yıllarca süren tehlikeli feribot yolculuğunun 2015 yılında son bulduğunu dile getirdi.

Sürücüler, köprü ile zorlu yolculuğun zor son bulduğunu, hem zamandan hem de kilometreden tasarruf ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

(AHM)