Nevşehir Belediye Başkanı Arı, bir ayağı olmayan sokak kedisini sahiplendi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, geçirdiği trafik kazası sonucu bir bacağını kaybeden sokak kedisini sahiplendi. Arı, Nevşehir Hayvan Kasabası’nda 6 aydır tedavi gören kediye ‘Pamuk’ ismini verdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediyesi tarafından kentte kazandırılan ve sokak hayvanlarına yönelik bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği Nevşehir Hayvan Kasabası’nda incelemelerde bulundu. Tesiste bir bacağı olmayan bir sokak kedisi ile bir süre vakit geçiren Arı, geçirdiği bir trafik kazası sonrası ağır yaralanan ve Nevşehir Hayvan Kasabası’nda tedavisinin gerçekleştirildiğini öğrendiği hayvanı sahiplendi. Tedavisi tamamlanan kediyi bugün Nevşehir Belediyesi’ne getiren Arı, makam odasında birlikte fotoğraf çektirdiği kediye ‘Pamuk’ ismini verdi.

‘Nevşehir Belediyesi ailemizin yeni üyesi’ dediği kedinin belediyenin yeni maskotu olacağını ve bundan sonraki hayatını belediyenin koridorlarında ve bahçesinde özgürce sürdüreceğini kaydeden Arı, hayvan sahiplenmek isteyen herkesi Nevşehir Hayvan Kasabası’na davet etti.

Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte Türkiye’de sokak hayvanlarına yönelik bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği en modern tesislerden biri haline dönüştürülen Nevşehir Hayvan Kasabası’nda çeşitli cins ve türde çok sayıda sevimli hayvanın bulunduğunu kaydeden Arı, ailelerden özellikle çocuklarını buraya götürmeleri tavsiyesinde bulundu. Arı, “Biz sadece insanlara değil, bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterilmesi gerektiğini bize telkin eden bir dinin mensuplarıyız. Biz her türlü canlının şefkatli ve merhametli bir ortamda hayatını devam ettirmesini temin etmek zorundayız” dedi.

Sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşlar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki Katı Atık Tesisi yanında bulunan Nevşehir Hayvan Kasabası’na başvurabiliyor.