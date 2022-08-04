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Ne olduğunu anlayamadılar, dükkanlar ve bankalara sığındılar

Zonguldak’ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, aniden yağan sağanak yağışla serinledi.

Haberde İnsan 04.08.2022, 17:32
Ne olduğunu anlayamadılar, dükkanlar ve bankalara sığındılar

Zonguldak’ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, aniden yağan sağanak yağışla serinledi.

Zonguldak’ta 30 dereceleri bulan sıcak hava ve yüzde 80 nem yaşayan kent aniden bastıran sağanak yağmurla serinledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların ve bankaların ATM’lerine sığındı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise kendisi çözüm bularak eline aldığı karton ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız yağan yağmurun dinmesiyle hayat normale döndü.

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