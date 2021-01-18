Naylonu kapan çocuklar kara koştu
Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrasında çocuklar, beyaz örtünün tadını naylon poşetlerle kayarak çıkardılar. Rampadan kayarak eğlenen çocuklar, büyük keyif aldı.
Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrasında çocuklar, beyaz örtünün tadını naylon poşetlerle kayarak çıkardılar. Rampadan kayarak eğlenen çocuklar, büyük keyif aldı.
Uzun süredir yağması beklenen kar yağışının Düzce’ye düşmesi ve yer yer 30 santimetreye ulaşmasının ardından çocuklar karın keyfini çıkartmak için Bahçeşehir’de bulunan tepelerin yolunu tuttu. Soğuk havaya aldırmadan kendilerini dışarı atan çocuklar, bölgede kar topu oynadı ve kayak keyfi yaşadı. Kar güzelliğini eğlenceye çeviren çocuklar, havanın soğukluğuna aldırmadan kendilerini sokaklara attı. Kimi çocuk kartopu oynayarak eğlenirken, kimisi altına aldığı naylon poşet ve tahta tepsiler ile doyasıya kayarak vakit geçirdi. Ayrıca çocuklarının kar keyfini izleyen büyüklerde onların eğlencesine ortak oldu.Çocuklarının uzun süredir kar yağışını beklediğini belirten vatandaşlar, çocuklarını bölgeye getirerek eğlenmelerini sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler.
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|17
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|17
|31
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|17
|30
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|17
|28
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|17
|28
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|17
|27
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|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
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|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
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|5. Tottenham
|18
|33
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|17
|32
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|29
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|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
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|18
|24
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|23
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|19
|23
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|22
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|17
|19
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|19
|17
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|17
|16
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|17
|12
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|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
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|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
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|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
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|23
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|17
|21
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|17
|20
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|19
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|18
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|18
|18
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|16
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|18
|15
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