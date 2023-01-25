Muşlu genç kızak yaparak geçimini sağlıyor

Muş’un Karabey köyünde yaşayan Servan Akar, yaklaşık 10 yıldır kuruyan ağaç dallarından kızak yaparak geçimini sağlıyor.

Muş’ta yaşayan Servan Akar, yaptığı kızaklarla 10 yıldır bölgede çiftçilik yapan vatandaşların ihtiyacını karşılıyor. Muş’ta yaz aylarında dik yamaçlarda tırpan ile biçilen otları kışın hayvanlara vermek için kar üzerinde kızaklarla taşıyan çiftçiler için 3 farklı ağaç kullanan Akar, 3 günde bir tane kızak yapıyor. Genelde motorlu araçların ulaşamadığı yamaçlarda ağaç, saman, ot ve benzeri malzemelerin taşındığı kızak fiyatlarının 2 bin TL’den başladığını ifade eden Akar, bunun yanı sıra tabure, kazma ve kürek sapları da yapığını kaydetti.

Çocukluğundan beri kızak yapan Serven Akar, hayvancılığın yanında kızak da yaparak geçimini sağladığını belirterek, “Karabey köyünde yaşıyoruz. Hem hayvancılık yapıyorum hem de kızak yaparak geçimimi sağlıyorum. Yaz aylarında biçtiğimiz otları kışın kızaklarla taşıyoruz. Kendi işlerimiz için kızak yapıyorum, ayrıca sipariş verenler için de kızak yapıyorum. Malzemesini getirene ayrı fiyat uyguluyorum. 3 gün de bir tane kızak yapıyorum. Tanesini 2 bin TL’den satıyorum. Otantik mekanlar için süs olarak da küçük kızaklar yapıyorum. Yaz aylarında dik yamaçlarda biçtiğimiz otları kışın kızaklarla taşımak için bekletiyoruz. Kar yağdığında kızaklarla taşıyoruz. Henüz kar da yağmadı. Otlarda dağlarda kaldı. Kar yağışını bekliyoruz” dedi.