Muhtardan mahalledeki 250 öğrenciye kırtasiye yardımı

Kayseri’de daha önce de okula başlayacak öğrencilerin saçlarını ücretsiz tıraş ettiren mahalle muhtarı Gonca Kaan, bu sefer de mahalledeki 250 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı.

Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi muhtarı Gonca Kaan, bir hayırseverin yardımı ve kendi imkanları ile mahallede bulunan 250 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için dağıtılan malzemelerde, resim defterinden makasa, kalemden yapıştırıcısına kadar öğrencilerin ihtiyacı olan bütün materyaller ihtiyaç sahiplerine verildi. İhtiyaç sahibi ailelerin yüklerini almak için yardımda bulunduklarını söyleyen Beyazıt Mahalle muhtarı Gonca Kaan Gonca Kaan, “Daha önce de yaptığım birçok farklı etkinliklerden yola çıkarak saç kesimi sırasında ailelerin benden kırtasiye malzemesi konusunda talepleri çok fazla oldu. Ben de araştırdım ve kırtasiye malzemesi ihtiyacı olan çok fazla çocuğumuz vardı ve ihtiyacı olan aileler için fazla tutuyordu. Ben de burada ailelerin yüklerini almak amaçlı kırtasiye malzemesi dağıtmaya karar verdim. Bu durumdan aileler de çok memnun kaldı. Malzemeleri 3 grup halinde dağıttık. Çok yüklü miktarda kırtasiye malzemesi aldık. Boyası, kalemi, sulu boyası, kuru boyası, yapıştırıcısı yani kırtasiye adına akla gelen ne varsa set olarak ailelere yardımcı olmaya çalıştım. Toplamda 250 çocuğumuzun kırtasiye malzemelerini karşıladık. Ortalama 45 bin TL gibi bir masraf çıktı. Ailelerin yüklerini aldıysam ne mutlu bana. Çocuklarımıza başarılar diliyorum, Allah zihin açıklığı versin. Kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Gerçekten baktığımızda aileler zor durumda oluyorlar ve ben de ailelerin üzerinden yüklerini almaya çalıştım. Çocuklarımıza yardımda bulunan bir hayırseverimiz var. Ben kendisine de çok teşekkür ediyorum, Allah hayırlarını da kabul etsin” dedi.