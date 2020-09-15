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Muhammed bebek ameliyat edildi

İÇ SAVAŞIN SÜRDÜĞÜ SURİYE’NİN İDLİB KENTİNDE BAĞIRSAK FELCİ HASTALIĞINA YAKALANAN MUHAMMED BEBEK, AMELİYAT EDİLDİ.

Haberde İnsan 15.09.2020, 14:07
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Muhammed bebek ameliyat edildi

İç savaşın sürdüğü Suriye’nin İdlib kentinde bağırsak felci hastalığına yakalanan Muhammed bebek, ameliyat edildi.

Suriye’nin İdlib kenti Harbenuş bölgesinde ailesiyle birlikte sığınmacı kampında yaşayan ve bağırsak felci hastalığına yakalanan 1.5 yaşındaki Muhammed Zaim, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından ameliyat ettirildi. Minik bebeğin sağlığına kavuşmaya başladığını dile getiren İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. İbrahim Tlass, Muhammed bebeğe yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Muhammed bebeğin ameliyatının Suriye’de yapıldığın anlatan Tlass, "Bağırsak felci hastalığının tedavisinin Suriye’de mümkün olması nedeniyle Muhammed bebeği ivedi bir şekilde hastaneye sevk ettik. Gerekli işlemleri yapıldıktan sonra belli bir süre vücudunun ameliyata uygun hale gelmesini bekledik. Daha sonra Suriye içerisinde steril ortamlarda ameliyatı yapıldı" dedi.

Muhammed bebeğin ameliyat sonrası sağlık durumunu da takip ettiklerini doktor Tlass, "Ameliyat sonrası Muhammed bebeğin durumunu yakından takip ediyoruz. Vücudu her geçen gün daha da toparlanıyor. Ümidimiz bir an evvel tam anlamıyla iyileşerek sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

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