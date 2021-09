Müge Anlı'da duygusal anlar: 19 kardeşine tek tek kavuşan Vedat Alexander müslüman olmaya karar verdi!

Alman vatandaşı olan Vedat Alexander, Müge Anlı'da ailesi buldu. 19 kardeşi olduğunu öğrenen genç adam büyük şaşkınlık yaşadı. Genç adam önemli bir karar verdi. İşte Vedat'ın herkesi ağlatan hayat hikayesi...

1986'nın Mayıs ayında doğan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in trajik öyküsü

Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir'de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen 35 yaşındaki Vedat, atv'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak gerçek anne ve babasını buldu.

Vedat'ın babasının Ankara Beypazarı'nda yaşayan Adil Yaman, annesinin İzmir'de yaşayan Fatma Korhan olduğu ortaya çıktı.

Adil Yaman'ın ikinci evliliğinden 11, Fatma Korhan'ın ise 8 çocuğu olduğu anlaşıldı. Vedat, anne ve babasını ararken, 19 kardeşi olduğunu öğrenince kısa süreli bir şok yaşamıştı.

"SANA BABALIK YAPAMADIM"

Vedat, önce Anlı'nın kucağında programa gelen 4 aylık Meryem isimli en küçük kardeşi ile tanıştı.

Daha sonra baba Adil Yaman stüdyoya gelerek 33 yıldır görmediği oğlu Vedat'a sarıldı. Adil Yaman, "Sana babalık yapamadım" diyerek Vedat'tan özür diledi.

Daha sonra gelen kardeşlerine tek tek sarılan Vedat, karışık duygular yaşadı. Gece heyecandan 1 saat uyuyabildiğini söyleyen Vedat, "Baba sana çok ihtiyacım vardı. Sadece hayal gücüyle ayakta kalmaya çalıştım.

Her gün uyandığımda nefes alarak hayata devam ettim. Bir şekilde her şey geçti. Şu an sanki hayal gibi. Sana alışmak istiyorum.

'ÇARESİZ KALDIM, MECBURDUM'

Anne Fatma Korhan ise "Allah büyüktür oğlum. Seni gördüm çok sevindim. Ben yıllardır bugünü bekliyordum. Çocuklarımı bırakırken hatırlıyorum. Kimse çocuklarını bırakmak istemez.

Çaresizdim. Ben ne yapayım? Ev yoktu, para yoktu. Ben cahildim. Mecburdum. Ağladım. İnşallah kızım Hülya da gelir. Onu da görürüm. Eski eşimin şu anda 11 çocuğu var. Ama iki çocuğuna bakamadı.

Neden camiye bıraktı? Benim suçum nedir? Almanya'da yaşıyorlardı. Ben nasıl bulayım çocuklarımı?" dedi.

Annesini sıkı sıkı tutan Vedat, "Kendimden geçtim. Kusura bakmayın lütfen. Ben hayatım boyunca bu anı bekledim" diyerek duygularını özetledi.

ESKİ EŞİNDEN DE ÖZÜR DİLEDİ

Halasının öz kızı olan eski eşinden bin kere özür dileyen Adil Yaman ise "Şu anda Ankara'da bir lokanta işletiyorum. Durumum iyi. O dönemde imkanım yoktu.

Çok zor durumdaydım. Çocuklarıma bakamadım. Eski eşimden bin kere özür diliyorum. Benim öz halamın kızı.

Ben eski eşimi ve çocuklarımı tavanından su damlayan tek göz odada görünce içim parçalanmıştı.

Üzüntüden kendimi bıçaklamıştım. O yaralı halde İzmir'e iş bulmaya gitmiştim" dedi.

33 yıl sonra ailesi bulma sevincini yaşayan Vedat Alexander önemli bir karar verdi. Müslüman olmak istediğini belirten Vedat, "Kelime-i Şehadet getirmek istiyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Alman vatandaşı olan Vedat Alexander annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Türk bir annesi olan Vedat'ın Türk bir kız arkadaşı olduktan sonra annesini aramak için Türkiye'ye gelmiş.

Ablası 3 yaşında, kendisi 2 yaşında iken İzmir'de bir cami önüne bırakılan Vedat ve ablası Hülya 33 yıl önce Almanya'ya evlatlık verildi.

33 yıl önce İzmir'in Konak ilçesinde Mersinli Camii önüne bırakılan iki kardeş için not bırakılarak terk edildi.

Şuan 4 çocuk babası olan ve Berlin'den gelen Vedat, Türkiye'ye dönerek ailesini bulup burada yaşamak istediğini ifade etti.

Adil Yaman adında bir vatandaş Vedat'ın babası olduğunu söyleyerek canlı yayına katıldı. Aslen Mardinli olduğunu söyleyen Adil Yaman, Mardin'den İzmir'e çalışmak için geldiğini sonrasında eşinin ve kardeşinin 2 çocuğunu getirip kendisine bıraktıklarını ve gittiklerini söyledi.

Vedat'ın annesi de Müge Anlı'ya bağlanarak Vedat ile konuştu. İzmir'de ikamet eden Fatma Hanım da Vedat'ı tanıdığını söyledi.

Mardinli bir ailenin evladı olan ve 19 kardeşi olduğu ortaya çıkan Vedat'ın anne ve babasının da teyze çocukları olduğu öğrenildi.

Bir ablası olan Vedat'ın artık kocaman bir ailesi var.