Modifiye tutkunları Sinop’ta buluştu

Sinop’ta düzenlenen 3. Tuning Fest’te Türkiye’nin birçok yerinden 300 modifiyeli araç ve modifiye tutkunları bir araya geldi. Araçlar güzellik, basıklık ve desibel yarışmalarında boy gösterdi.

Sinop King Club tarafından 3.’sü düzenlenen Tunning Fest etkinliğine Türkiye’nin her yerinden gelen modifiye tutkunları katıldı. Hamsi yolu üzerindeki Sinop Belediyesi otoparkında düzenlenen festivalde 300 araç güzellik, basıklık ve desibel yüksekliği yarışmalarında boy gösterdi. Yarışmalar sonucu dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Festivale ev sahipliği yapan Sinop King Club Başkanı Berkay Balcı, “Yaklaşık 300 tane aracımız buraya giriş yaptı, iki günlük bir organizasyon düzenledik halkla iç içe. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Modifiyeli araçlarımız, yüksek sesli araçlarımız hepsi buradalar. Şunu da söylemek istiyorum, modifiye suç değil yaşam tarzıdır” dedi.