banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Karadeniz gazından çok önemli gelişme!
Karadeniz gazından çok önemli gelişme!

Mobil uygulamalar ile yargıya erişim güçlendiriliyor

Adalet Bakanlığınca, yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen mobil uygulamaların sayısı 11’e yükseldi. 2021’de hayata geçirilen yeni uygulamalar ile birlikte yargı bilişim sisteminin dijital dönüşümünde önemli adımlar atıldı. Böylece adalet hizmetlerine erişim daha da güçlendirildi.

Haberde İnsan 11.01.2022, 09:36
Mobil uygulamalar ile yargıya erişim güçlendiriliyor

Adalet Bakanlığınca, yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen mobil uygulamaların sayısı 11’e yükseldi. 2021’de hayata geçirilen yeni uygulamalar ile birlikte yargı bilişim sisteminin dijital dönüşümünde önemli adımlar atıldı. Böylece adalet hizmetlerine erişim daha da güçlendirildi.

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında ‘güven veren ve erişilebilir adalet’ anlayışıyla Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mobil uygulamalar, vatandaşlara ve hukuk profesyonellerine hizmet veriyor. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmasının hedeflendiği mobil uygulamalara, akıllı cihazı bulunan herkes dijital platformlardan ulaşabiliyor.

‘Celse uygulamasını 56 bin avukat kullanıyor’

Celse ile avukatlar, vekili oldukları davaların duruşma bilgilerine anlık olarak ulaşabiliyor. Gerektiğinde mazeret bildirimi gönderebilme, dosya kapak bilgilerini ve evrakı görüntüleyebilme imkanı da sağlayan Celse uygulaması, e-duruşmaya katılım isteği gibi birçok hizmete mobil cihazlardan ulaşılmasını sağlıyor. 208 bin 769 toplam indirme sayısı olan Celse uygulamasının 56 bin 597 aktif kullanıcısı bulunuyor.

‘Vatandaşlar mobil uygulamaya büyük ilgi gösteriyor’

Vatandaşların zaman ve mekandan bağımsız olarak adli ve idari yargıda yer alan dosyaları hakkında bilgi sahibi olabilmesine imkan tanıyan e-Adalet Vatandaş Mobil uygulaması, devam eden davaların takibine de imkan sağlıyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği e-Adalet Vatandaş Mobil uygulaması bu güne kadar 376 bin 197 kez indirildi. Kullanıcı sayısı ise 84 bin 480 kişi ise aktif kullanıyor.

‘Uzlaştırma ve arabulucular cep telefonlarından dosyalarına erişebiliyor’

Uzlaştırmacılar, e-uzlaştırmacı mobil uygulamasıyla kendilerine atanan dosyayı kabul ya da ret işlemi yapabiliyor. 2021’de 7 bin 986 kez indirilen e-uzlaştırma uygulaması, 18 bin 572 uzlaştırmacı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Arabuluculara kolaylık sağlayan e-arabulucu mobil uygulamasıyla da arabulucular, dosyalarına ilişkin kabul ve ret işlemlerini yapabilmelerinin yanı sıra kabul ettikleri dosyalardaki evrakı da görüntüleyebiliyor. E-arabuluculuk uygulaması 2021’te 3 bin 977 kez indirildi. Bu uygulama 12 bin 561 arabulucu tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bilirkişiler için hazırlanan e-bilirkişi mobil uygulaması ile de bilirkişiler dosya kapak bilgileri, taraf bilgileri ve kabul ettikleri dosyaları görüntüleme işlemiyle birlikte evrakı mobil cihazlarına indirebiliyor. 2021’de 8 bin 167 kez indirilen e-bilirkişi uygulamasını bugün itibariyle aktif olarak 14 bin 46 kişi kullanıyor.

‘2021’de 2 yeni mobil uygulama hayata geçirildi’

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen Celse, e-adalet vatandaş, e-arabulucu, e-uzlaştırmacı ve e-bilirkişi mobil uygulamalarına 2021’de 2 uygulama daha eklendi. Geçen yıl hizmete sunulan UYAP Mobil ve UYAP Mevzuat Mobil uygulamalarıyla, Adalet Bakanlığının mobil uygulama sayısı 7’ye yükseldi. Adalet teşkilatı mensuplarının teknik işlemler için kullandığı 4 mobil uygulama da dahil edildiğinde, adalet hizmetlerinde aktif olarak kullanılan mobil uygulama sayısı 11 oldu.

‘Yargıdaki dijital dönüşümle yargısal süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor’

UYAP sisteminin mobil dönüşümü olan UYAP Mobil uygulamasına hakim ve Cumhuriyet savcıları ile yazı işleri müdürü, katip, mübaşir, icra müdürü ve icra memurları portal şifresi ve SMS doğrulama yöntemi ile tek bir uygulama üzerinden girebiliyor. UYAP Mobil ile izin, yetki gibi özlük bilgileri görüntülenebilirken, yetki verilen tüm dosyalarına mobil cihazlar üzerinden erişilebiliyor ve duruşma takibi yapılabiliyor. Yargı mensubu ve çalışanları tüm dosya bilgilerine istedikleri anda 7/24 mobil cihazlarından erişip dosyaları ile ilgili değerlendirme yapabiliyor. Bugün itibariyle UYAP Mobil uygulamasının 59 bin 418 kullanıcısı bulunuyor. UYAP Mobil Mevzuat uygulaması da 16 bin 567 kişi tarafından kullanılıyor.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11