Minik Utku kumbarasındaki paraları “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” kampanyasına bağışladı

Bilecikli minik Utku, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destek olmak için kumbarasındaki paraları bağışladı.

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri mağdur ve mazlumların yanında yer alan Türkiye Diyanet Vakfının, “Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva” sloganıyla bölgede inşa ettiği iyilik konutlarına bir destek de kendisi küçük, yüreği kocaman Bilecikli minik Utku’dan geldi. Bu kapsamda Bilecik’te ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Utku Kemal Gözüm, kumbarasında biriktirdiği harçlığını “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” kampanyasına destek olmak için bağışladı.

Parayı teslim alan Hamidiye Kur-an Kursu Öğreticisi Asiye Karagöz, “Çok anlamlı ve umut verici bir bağış. Minik Utku’ya ve ailesine teşekkür ediyorum. Bir utku bin umut” ifadelerine yer verdi.