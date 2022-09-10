Milyonluk villaların duvarlarını adeta nakış dokur gibi kadın titizliği ile örüyor

Antalya’da yaşayan 4 çocuk annesi inşaat ustası Hatice Kaygısız, milyonluk villaların duvarlarını adeta nakış dokur gibi kadın titizliği ile inşa ediyor. 12 yaşında babasının yanında öğrendiği mesleğindeki başarısı ve azmi ile göz dolduran Kaygısız, “Başlarken erkek işi olduğu ve ağır olduğunu söylediler. Zor bir iş değil. Tuğla taşımak çok basit. Bir günde 15-20 metrekare duvar örüyorum" dedi.

Antalya’da yaşayan 38 yaşındaki 4 çocuk annesi inşaat duvar işçisi Hatice Kaygısız, 12 yaşında iken babası İsmet Kaygısız ile birlikte inşaatlarda çalışmaya başladı. Bir süre sonra babasını kaybeden Kaygısız, bu kez sıva ustası olan eşinin yanında duvar örmeye başladı. Eşini de kaybetmesi üzerine inşaatlara tek başına giden Hatice usta, şimdi milyonluk villaların duvarlarını örüyor. Sabah erken saatte işe giden Hatice usta, harcını hazırladıktan sonra tuğlaları yerine koyarak işine devam ediyor. 4 çocuğu için inşaatları ekmek kapısına dönüştüren ve işini severek yaptığını ifade eden Hatice usta, inşaat ustalığının sadece erkeklere has bir meslek gibi anılmasını da eleştirdi.

"Yorulmuyorum, benim için yorucu bir iş değil"

Mesleğe 12 yaşında babasının yanında başladığını belirten Hatice Kaygısız, “Babam vefat ettikten sonra devam ettim. 3 tane kızım 1 tane de oğlum var. Onlar için çalışıyorum. Duvar örmekten harç yapımına kadar her türlü inşaat işini yapıyorum. Yorulmuyorum, benim için yorucu bir iş değil. Aksine daha hafif ve daha dinlendirici bir iş. Stres atıyorum, çalışmaktan gurur duyuyorum. Babamın yanında 15 yaşına kadar yaptım. Evlenince ayrıldım, daha sonra tekrar başladım. Eşim de sıvacıydı, onu da kaybettim. Sabah saat 07.30’da geliyorum, akşam saat 18.30’a kadar çalışıyorum” dedi.

"Başlarken erkek işi olduğu ve ağır olduğunu söylediler"

Günlük 200 TL kazandığını belirten Kaygısız, “Zorlandığım tek şey iskele demirlerini taşımaktır. Bir erkek işi olduğu için yadırgıyorlar. Erkek işi değil, bir bayanın da yapabileceği bir iş olduğunu göstermek istiyorum. Başlarken erkek işi olduğu ve ağır olduğunu söylediler. Zor bir iş değil. Tuğla taşımak çok basit. Bir günde en az 15-20 metrekare örüyorum. Bu projeye mayıs ayında başlandı” diye konuştu.

"Duvarlara hayallerim ve sevinçlerimi örüyorum"

Duvarları kurarken hayaller kurduğunu belirten Kaygısız, “Benim de böyle bir villam olsa ben de mutlu olurdum. Duvarları hayallerimi ve sevinçlerimle örüyorum. Bir işe sevgi dolu başlamak gerekir. Sabah geliyorsun, harcını karıyorsun ve buna sevgini katıyorsun. Hiç de zor değil. Her kadının bu işi yapmasını istiyorum. İnşaat işi erkeğe özel bir iş değil. Mimarlığı kadınlar yapıyorsa inşaat işini de yapabilir. Kadınların bu konuya teşvik edilmesini isterim. Bana ‘usta, kardeşimiz, ablamız’ diyenler var. ‘Hatice Ustam’ diyenler var. Bununla gurur duyuyorum. Kadınların bu işi yapmasını istiyorum. Kadın çırak olursa ben yetiştirmek isterim ama bir girişimde bulunan olmadı. Ben onlara yardımcı olmak için hazırım” dedi.

"Biz kadınları öncelikli olarak çalıştırıyoruz"

Hatice usta ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirten projenin mimarı Sebahat Çevik ise, “Biz bilinçli bir tercih yaptık. Arkadaşım Nermin İncebacaklı ile birlikte misyonumuz kadınlara da bir kazanç sağlamaktır. Kadın mimar görmek bile zorken kadın işçilerin inşaata girmesi çok zor. Bizler daha iyi iletişim kuruyoruz. Biz Hatice Hanım’ı kadın olduğu için seçtik. Biz meslek sahibi olduk diye bu iş bitmiyor, hemcinslerimize yardımcı olmamız lazım. Firma olarak elimizden geleni yapıyoruz. Biz kadınları öncelikli olarak çalıştırıyoruz. Bu herkesin işine geliyor, inşaatlara kadın eli değiyor. Titizlik ve düzen var. Evi kurguladığı gibi inşaatı da kurguluyor. Bu inşaatlara kalite getirecek bir şey. Büyük firmaların kadın usta ekipleri ile çalışmalarını istiyoruz” açıklamasına yer verdi.