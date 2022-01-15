Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali kimdir? Neden öldü?

Edibali'nin vefat sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Aykut Edibali kimdir? Aykut Edibali kim kaç yaşında?

Aykut Edibali 13 Nisan 1942'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Afyon’da tamamlayıp, sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve yeni bir siyasi hareket başlattı. Lideri olduğu bu hareket, "Yeniden Millî Mücadele" ismiyle Türk siyasal ve sosyal hayatında yerini aldı. Yeniden Millî Mücadele, Bayrak, Pınar, Çınar, Gerçek ve Çağrı gibi dergilerde yazılar yazdı.1974 yılında yazdığı, Türkiye’nin Kıbrıs Politikası ne Olmalıdır adlı kitabında, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve Ada'nın ilhakını önerir.

"Yeniden Millî Mücadele" kadroları, 1984 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi'ni kurdu ve bu partide Aykut Edibali, Kurucu Genel Başkan olarak hizmetlerini sürdürdü. 1991 yılında üçlü ittifak diye anılan Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi arasındaki işbirliğinde yer aldı. Kayseri Milletvekili olarak 19. dönemde TBMM’ye girdi. Islahatçı Demokrasi Partisi'nin 2. Olağan Kongresi'nde (23 Kasım 1992); Birlik Barış Partisi, Bayrak Partisi ve Millet Partisi, IDP partileri Millet Partisi çatısı altında birleştiler ve Millet Partisi'nin Genel Başkanlığı'na Aykut Edibali seçildi.

"Muhteşem Türkiye" olarak idealize ettiği siyasi projesi vardır. Millet Partisi'nin Mayıs 2012'de yapılan kongresinde tek liste ile aday oldu ve Genel Başkanlığa seçildi.

14 Ocak 2022 günü hayatını kaybetti.