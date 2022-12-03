MHP’den Engelliler Günü’nde ‘Engelsiz Yaşam Paneli’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Engelsiz Yaşam’ adlı bir panel düzenledi.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından parti genel merkezindeki Gün Sazak Konferans Salonu’nda ‘Engelsiz Yaşam’ adlı bir panel düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, anlatımlarla devam etti. Burada bir konuşma gerçekleştiren MHP Etik Kurulu Başkanı Cengiz Şahin, “Düzenlenen panelimizin engelli kardeşlerimizin meselelerine, sıkıntılarının hatırlanmasına, farkındalık oluşturulmasına ve engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımlar atılmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Her ülke engelli çocukların daha iyi şartlara sahip olması için çalışma yapar”

Panel konuşmacılarından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Öksüz, şunları kaydetti:

“Her ülke esasında bakıma muhtaç olan ve engelli çocukların daha iyi yaşam şartlarına sahip olması için çalışmalar yapar. Bu bireylere uygulanan desteklerin niteliği ve kalitesi ülkenin gelişmişlik düzeyleriyle çok ilgilidir. Bazı ülkeler sosyal devlet olma bilincinin farkında olarak bu çalışmalara daha fazla yer verirken bazı toplumlarda ikinci plana atılmaktadır. Ama şu bir gerçektir ki; her aile, her millet evladını geleceğinin teminatı olarak görür ve onları en iyi şekilde yetiştirmek ister.”

Engelsiz Yaşam Paneli, konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.