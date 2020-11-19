MHP Osmangazi Teşkilatı’ndan ihtiyaç sahiplerine erzak desteği

Milliyetçi Hareket Partisi Osmangazi İlçe Teşkilatı mahalle temsilcileri ve muhtarlarla birlikte yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı yaparak ekmeğini paylaştı. .

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "bölüşürsek tok oluruz" mesajı üzerine projelerini genişlettiklerini belirten MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu, "Pandeminin etkisinin ve sıkıntısının arttığı süreçte daha fazla insanımızın yanında olmayı kendimize görev edindik. Milliyetçi Hareket Partisi Osmangazi İlçe Teşkilatı olarak projeyi sahiplenip, amacına ulaşabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Türkiye’nin pandemi ile uğraştığı bu dönemde, var olan ekmeğimizi bölüşmek ve Türk’ün yardımseverliğini göstermek amacıyla Osmangazi ilçemizin 136 mahallesinde faaliyet göstermekteyiz. Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’dir. Derdi vatandır. Sevdası millettir ve bayraktır. Vatan üzerinde yaşayan her bir ferdin derdi ile dertlenmek, çare olmak, derman aramak bizlerin görevidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile ekmeğimizi bölüşerek yokluğu da zenginliği de beraber yaşayıp vatan ve millet olmanın gerekliliğini yerine getireceğiz. Bölüşeceğiz, bölüştükçe bölünmeyeceğiz’’ dedi.