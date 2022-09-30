Mevlidi Neb-i ile Camiler ve Din Görevliler Haftası’nın bu yılki teması: “Peygamberimiz ve İrşat”

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevliler Haftası’nın temasının "Peygamberimiz ve irşat" olduğunu belirterek, "Amacımız Peygamberimizi daha iyi tanımak, tanıtmak, anlamak, anlatmak, hayatımızı onunla anlamlandırmak ve onun sevgisini canlı tutmaktır" dedi.

1-7 Ekim tarihleri arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanıyor. Bu tarihlerde cami ve irşat hizmetlerimize dikkat çekmek bağlamında pek çok etkinlikler gerçekleşiyor. Bu yıl ayrıca son Peygamber Hazreti Muhammed’in doğumunun sene-i devriyesi olan Mevlid-i Nebi de yine aynı tarihlere denk geliyor. Bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi etkinliklerini birlikte icra edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "İlahi çağrının son ve evrensel temsilcisi Hazreti Muhammed Mustafa(s.a.v.) insanları, hikmet ve güzel öğütle İslam’a davet etmiş, hayatıyla en güzel örnekliği göstermiş ve yeryüzünde iyiliğin egemen olması için mücadele etmiştir. Şüphesiz onun hayatı, ahlakı, sünneti, davet ve tebliğ metodu, bütün Müslümanlar için en ideal örnektir. İnancı ve gayreti, samimiyeti ve ihlası, güvenilirliği ve doğruluğu, sabrı ve merhameti, fesahatı ve belâgati, onu davetinde başarılı kılan en bariz özelliklerdir. İslam’ı insanlara anlatma ve öğretme mücadelesinde sevgili Peygamberimiz(s.a.v.), muhataplarına değer vermiş, onlara anlayabilecekleri şekilde tebliğde bulunmuş, tebliğ ettiklerini ilk önce kendisi yaşamıştır. Onun içindir ki her sözü, insanlara tesir etmiştir. Şefkati ve merhametiyle, nezaketi ve mütebessim çehresiyle, tatlı dili ve teşvik edici üslûbuyla gönüllere dokunmuştur. ‘Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; sevdirin, nefret ettirmeyin’ buyurmuş ve bunu bir hayat düsturu haline getirmiştir. Peygamber Efendimizin(s.a.v.) bu şekilde gerçekleştirdiği risalet görevinde, İslam’ı insanlara anlatma vazifesinde en güçlü mekan, mescit olmuştur. İbadet mekânı, yönetim merkezi, askerî karargâh, şûrâ meclisi gibi işlevlerinin yanı sıra Mescid-i Nebi, irşat ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin de merkezi olmuştur. Hazreti Peygamber(s.a.v.), mümin şahsiyetler yetiştirmek, İslam’ın rahmet mesajlarıyla ideal bir toplum inşa etmek için camiyi merkez olarak kullanmıştır. Peygamberi örnek alan ümmeti de cami merkezli medeniyetler inşa etmişlerdir. Bizim de bu noktada amacımız; Peygamberimizi daha iyi tanımak/tanıtmak, anlamak/anlatmak, hayatımızı onunla anlamlandırmak ve onun sevgisini canlı tutmaktır. İçinde yaşadığımız çağda tebliğ, davet ve irşat konusunu gündemimize taşıyarak toplumsal bir bilinç oluşmasına katkı sağlamaktır. Peygamber Efendimizin davet ve irşattaki temel yaklaşımını hatırlamak; insanları iman, ibadet ve güzel ahlaka çağırırken referans aldığı dinamikleri ortaya koymak ve kılavuz edinmektir. Bu düşünceler ışığında bu amaçla hizmet eden personelimizin ve tüm kardeşlerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid Kandili’ni tebrik eder, bu haftada yapılacak tüm etkinlik ve programlarımızın tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını yüce Mevla’dan niyaz ederim" diye konuştu.