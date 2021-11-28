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Mersinli nikah memuru, tavsiyeleriyle fenomen oldu

MERSİN (İHA) – Mersinli nikah memuru Dilek Yörük, kıydığı nikahlarda genç çiftlere verdiği tavsiyelerle bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Sosyal medyada fenomen olan Dilek Yörük’ün kıydığı nikah görüntülerini iki günde 2 milyon kişi izledi. İlgi karşısında hem şok hem çok mutlu olduğunu belirten Yörük, “Bir cümle belki gerçekten hayatımızı değiştirebilir. Buna çok inanıyorum” dedi.

Haberde İnsan 28.11.2021, 09:43
Mersinli nikah memuru, tavsiyeleriyle fenomen oldu

MERSİN (İHA) – Mersinli nikah memuru Dilek Yörük, kıydığı nikahlarda genç çiftlere verdiği tavsiyelerle bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Sosyal medyada fenomen olan Dilek Yörük’ün kıydığı nikah görüntülerini iki günde 2 milyon kişi izledi. İlgi karşısında hem şok hem çok mutlu olduğunu belirten Yörük, “Bir cümle belki gerçekten hayatımızı değiştirebilir. Buna çok inanıyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Dilek Yörük, genç çiftlere evlilik cüzdanını vermeden önce yaptığı konuşmayla Türkiye’nin konuştuğu isim oldu. Genç çiftlere verdiği tavsiyeler sosyal medyada paylaşılınca bir anda ilgi odağı olan Yörük’ü kısa sürede milyonlarca kişi izledi. Göreve başladığı günden bu yana geçen 1,5 yılda yaklaşık bin 500 çiftin nikahını kıyan ve her nikahta çiftlere çok güzel mesajlar ve tavsiyeler veren Yörük’ün sosyal medya platformlarında dönen videolarına binlerce yorum yapıldı.

“Birbirinizin sahibi değil, yoldaşı olmaya çalışın”

Nikahını kıydığı çiftlere, evliliklerini başkalarının evliliğiyle kıyaslamamalarını öğütleyen Dilek Yörük, konuşmanın öneminden geçmişin sorgulanmamasına kadar birçok mesaj veriyor. Yörük, nikahlarda, “Peri masallarına aldanmayın, çünkü gerçek değiller. Öyle bir evlilik hayali ikinizi de üzer. Mükemmeli aramayın, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Birbirinizin geçmişini sorgulamayın. Eşinizin sizin zihninizi okumasını beklemeyin, maalesef bunu hiç kimse yapamıyor. İstediğiniz ve istemediğiniz ne varsa açık açık söyleyin birbirinize. Konuşarak her şeyi çözebileceğimize inananlardanım. Birbirinize yaşam alanı bırakın. Evlendiniz diye her şeyi birlikte yapmak zorunda değilsiniz. ‘Duvarlarınızı yıkın’ demiyorum, siz de birbirinizden bunu istemeyin ama o duvarlara el birliğiyle pencereler açın ve hayatı o pencerelerden birlikte izleyin. Hayatınızı hesapsız yaşayın. Etrafa bakmadan yol alın. Lütfen birbirinizin sahibi değil, yoldaşı olmaya çalışın. Kulak verin birbirinizin söylediklerine, ne demek istediğini anlamaya çalışarak dinleyin birbirinizi” diyerek çiftleri kutluyor.

“Şok oldu benim için, çok güzel bir şey”

Nikah memuru Yörük, bir anda ilgi odağı olmasını ve duygularını İHA muhabirine anlattı. Eşinden boşanmış 3 çocuğu olan bekar bir anne olduğunu söyleyen 49 yaşındaki Yörük, fenomen olmasını “Şok oldu benim için; çok güzel bir şey. Yaptığınız işinizin bu kadar gündeme gelmesi tabi ki insanı çok mutlu ediyor” cümleleriyle değerlendirdi. Söz konusu konuşmayı nikahlarda sürekli yaptığını belirten Yörük, “Göreve başladıktan 3 ay sonra yazdığım bir metin. Herkesin bildiği şeyler aslında ama uygulamaya geldiğinde hepimizin sıkıntılar yaşadığımız ya da zorlandığımız şeylerdi bunlar. Evlilik öncesi insanlara böyle şeyler söylememin etkili olacağını düşündüm, çünkü neyle karşılaşacağını hiç kimse bilmiyor. Herkes peri masalı gibi evlilik hayaliyle geliyor maalesef ama öyle olmadığını görüyorlar daha sonrasında” diye konuştu.

“İnsanlara evlilikle alakalı tüyo vermek beni çok mutlu etti”

Tepkilerin çok güzel olduğunu ve hoşuna gittiğini söyleyen Yörük, “İnsanlara evlilikle alakalı bir tüyo vermek beni çok mutlu etti, çünkü yaşadığım şeyler de var bunun içerisinde. Benim eski eşime yapmadığım ya da onun bana yapmadıklarının da bir karması aslında bu, bir deneyimin sonucu. Deneyimlemediğiniz bir şeyi birilerine anlatamazsanız zaten” ifadelerini kullandı.

Çok güzel geri dönüşler aldığını da vurgulayan Yörük, “Tabi ki eleştirenler de biraz uzun olduğunu düşünenler, ‘ne gerek vardı’ diyenler de var ama eleştirilerin yüzde 90’ı olumlu. Sosyal medyada da çok güzel yorumlar yazıyorlar. Rehber olduğumu düşünüyorlar. Nikaha gelen misafirlerimizden en çok ‘Tekrar evlenmek istiyorum ve nikahımızı siz kıyacaksınız’, ‘Birileri keşke bana bunu söyleseydi, ben bunu yapmazdım’ gibi tepkiler alıyorum. Hatta bir nikahtan sonra bir kadın arkadaşımız geldi yanıma ‘Keşke eşim de bu nikahı izlemiş olsaydı. Birbirinizin sahibi değil, yoldaşı olun cümlesini duyması için onun burada olmasını isterdim’ dedi. Kötü hissettim kendimi ama doğru bir şey yaptığımı da düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yörük, herkesin kendini kötülüklerden korumak için bir duvarla yaşadığını belirterek, şöyle devam etti: “Her insanın özel bir anı olması gerektiğine inanıyorum. İnsanlar, kişiliklerinden bir şey vermeden evlilik götürsünler. Tabi ki değişmeleri gereken yerler var çiftlerin, değişecekler ama benim kişiliğime dokunduğunuz zaman bu farklı bir şeye dönüyor, siz beni sizin gibi yapmaya çalışmış oluyorsunuz. O zaman ben ‘ben’ olmaktan çıkıyorum. Mutsuz oluyorsunuz ve siz eski bene aşıksınız, eski beni seviyorsunuz.”

“Bir cümle belki gerçekten hayatımızı değiştirebilir”

Sosyal medyayı çok fazla takip etmediğini, ancak herkesin kendisine gönderdiğini de dile getiren Yörük, “Dönüşler güzel. Şu an twitterde 2 milyon görüntüleme, 65 bin beğeni var. Diğer sosyal medyalardakileri bilmiyorum, en son 300-400 binler vardı ve bu çok güzel. Herkese ulaşacak bunlar. Herkes hepsini yapmak zorunda değil zaten, insanız yapamayız ama bir cümle belki gerçekten hayatımızı değiştirebilir. Buna çok inanıyorum. Belki birilerinin akıllarında kalır, belki çok farklı insana farklı yollar açacak” dedi.

Yörük, çiftlere de “Lütfen birbirinizi dinleyin, birbirinizin yaşam alanını aşmayın. Sınırlarınız olsun. Konuşun, çünkü konuşmak çok önemli. Sevgiden ödün vermeyin. Sevgi kaybolur ama saygı gittiği an her şey biter. Saygı lütfen kalsın” mesajını verdi.

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