Melek’in okulu evi oldu

Kahramanmaraş’ta omurilik açıklığı ile dünyaya gelen ve rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen 7 yaşındaki Melek Rana Hasırcı, evde eğitim hizmeti almanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi’nde yaşayan meningomiyesel ve skolyoz hastası olarak dünyaya gelen Melek Rana Hasırcı, hayat sevinciyle etrafa neşe saçıyor. Öğretmen Ahmet Akkuş, öğrencinin okula gelemediğini ve bu yüzden gönüllü olarak Melek’e evde eğitim verdiğini anlattı.

"Hocamızın da ilgisiyle Melek’in el becerisi de gelişti"

Melek’in 2015 yılında omurilik açıklığı ile dünyaya geldiğini söyleyen baba Ali Hasırcı, “Melek’in buna benzer birçok rahatsızlığı var. Laringomalezi nedeniyle boğazına cihaz takıldı. Şimdi Melek evde eğitime başladı ve çok mutlu. Çok heyecanlı ve severek yapıyor. Hocamızın da ilgisiyle Melek’in el becerisi de gelişti. Okul yönetimine de çok teşekkür ederiz” dedi.

"Melek Rana çok iyi bir öğrenci, her şeyi hemen kavrıyor"

Beyoğlu Yenimahalle İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Ahmet Akkuş, “Birinci sınıfları aldığımızda kayıtlı olan ve okula gelemeyen bir öğrencimiz vardı. Daha sonra aile ile irtibata geçtim ve daha sonra bu durumla alakalı yapabileceklerimiz konusunda istişareler yaptık. ’Herkesin eğitim almaya hakkı var’ diyerek, gerekli yerlerden izinleri de aldık. Ben de gönüllü olarak Melek Rana’ya evde eğitim vermeye başladım. Melek Rana çok iyi bir öğrenci. Her şeyi hemen kavrıyor ve onun mutlu olması için, okuma ve yazmayı öğrenmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.