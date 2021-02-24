Masumiyet dizisinde oynayan Ela kimdir? İlayda Alişan kaç kimdir, kaç yaşında?

Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Bahar’ın 19 yaşındaki kızı olan Ela, İlayda Alişan'ın canlandırdığı bir karakterdir. Peki ama Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan kimdir?



Masumiyet Ela kimdir?

Masumiyet dizisinin Ela'sı Bahar’ın 19 yaşındaki kızıdır. Lise bitmiş, üniversite heyecanı başlamış. Her şeyi yapabileceğine inandığı, her yöne sapmak istediği yaşta. Yolun eeeen başında… Tipik bir Z kuşağı mensubu. Bir tıkla dünyayı değiştiririm derken olmayacak bir aşkla koşup kendi dünyası değişecek.





İlayda Alişan kimdir?



Masumiyet dizisinde Ela'yı canlandıran İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.



Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.