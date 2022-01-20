Mardin Büyükşehir Belediyesinde ek protokol sözleşmesi sevinci

Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU Genel Müdürlüğü ve belediye iştiraki Kent A.Ş şirketi ile Hizmet-İş sendikası arasında ‘Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokol’ için imzalar atılarak iyileştirmeler yapıldı.

Kent A.Ş toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur, Hizmet-İş sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ve ilgili daire başkanları ile sendika yetkilileri katıldı.

Yeni maddeler dahil edilerek imzalanan ek sözleşmeyle birlikte yürürlükte olan asgari ücrete ek olarak meslek ve unvanlara göre oluşturulan 4 ayrı grupta yapılan zamlarla birlikte çalışanların mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler sağlandı. Protokol sözleşmesi Vali Mahmut Demirtaş ve Hizmet-İş Sendikası Eşref Cihan arasında ek protokol iş sözleşmesi imzalandı.

Vali Demirtaş, Mardin’de, göreve başladıkları ilk günden itibaren gerek Valilik gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeden yoğun bir biçimde sürdürdüklerini belirtti.

“En düşük maaşa yüzde 10 zam yapıldı”

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarımızın tümünde, devletimizin ve milletimizin tek kuruşunun ziyan edilmemesi için tüm mesai arkadaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte titizlikle, kılı kırk yararak çalışmalarımıza devam ediyoruz diyen Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“Bu durumun sonucunda geride bıraktığımız bir buçuk yılda, Büyükşehir Belediyemizin yatırım kabiliyetinin arttığını, belediye bütçemizin hatırı sayılır bir seviyeye ulaştığını söyleyebilirim. Bu meyanda Büyükşehir Belediye bütçemizde yaşanan bu iyileşmenin çalışanlarımıza yansıtılması amacıyla, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artışa ve tarafı olduğumuz yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten yeni bir düzenleme yaptık ve taraf sendika ile toplu iş sözleşmemizi revize ettik. Yeni toplu iş sözleşmesine göre; 696 Sayılı KHK kapsamındaki personelimiz ile Hizmet Alımı Personelimiz arasındaki mali ve sosyal farkları giderdik. Skala sistemiyle unvan bazlı ücret düzenlemesini hayata geçirerek, eşit işe eşit ücret sistemine geçtik. Ayrıca ücret konusunda yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi ile asgari ücrete ek olarak meslek ve unvanlara göre dört ayrı gruba, yüzde 10 ile yüzde 25 arasında ilave ücret artışı gerçekleştireceğiz. Sosyal haklar yönünden yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi ile verilen çocuk yardımını yüzde 70, yemek yardımını yüzde 90, direksiyon primini yüzde 100 ve yakacak yardımını ise yüzde 40 oranlarında arttırıyoruz. Mali ve sosyal haklar yönünden gerçekleştirdiğimiz tüm iyileştirmelerin kıymetli çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Mardin’in kalkınması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Demirtaş, “Mardin’imizin tarihten geleceğe taşıdığı gerçek potansiyelini ortaya koymak, tarımda, sanayide, hayvancılıkta, el sanatlarında, ticarette, imalat sanayinde, turizmde, eğitimde, kültürde ve sanatta başa güreşen bir Mardin’den söz edebilmek için önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kent potansiyelinin kent paydaşlarının refahına hizmet etmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürecek; medeniyetlerin kesişim noktası Mardin’imizi layık olduğu konuma mutlaka taşıyacağız. Bu vesileyle mali ve sosyal haklar yönünden gerçekleştirdiğimiz tüm iyileştirmelerin kıymetli çalışanlarımıza bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hizmet-İş sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan’da Vali Demirtaş’a çalışanların mali ve sosyal haklarını iyileştirmeye yönelik gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederek gerçekleşen sözleşme dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.