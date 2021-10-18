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Mantar avcısı küçük kız, 2 kiloluk dev mantar buldu

Bursa'da mantar avcısı minik kız ormanda gezerken 2 kiloluk dev mantar buldu. 10 yaşındaki Yağmur Uslu'nun bulduğu dev mantarı; kardeşi kaldırmakta güçlük çekti.

Haberde İnsan 18.10.2021, 14:57 18.10.2021, 15:04
Mantar avcısı küçük kız, 2 kiloluk dev mantar buldu

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyü ormanlarında çok çeşitli mantarlar çıkıyor. Bu bölgede yaşayan köylüler ise büyük çoğunluğu İtalya'ya ihraç olan ayı mantarını toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Diğer mantarlara oranla boyutları büyük olan bu mantarları İtalyanlar pizzalarında kullanıyor.

Köylüler kilogramı 25 liradan satılan mantarı bulmak için günün ilk ışıklarıyla birlikte ormanın yolunu tutuyor. Sünlük köyünde yaşayan mantar avcısı Yağmur Uslu (10) ise her yıl olduğu gibi bu yıl da mantar sezonunun açılmasıyla birlikte mantar avına başladı.

Uslu, ormanda gezerken karşısına 2 kiloluk dev mantar çıkınca sevinçten havalara uçtu. Şemsiye kadar büyük olan bu mantarı taşımakta güçlük çeken Uslu, tartıya koyduğu mantarın 2 kilo geldiğini gördü. 10 yaşındaki Yağmur 2 kilo gelen bu dev mantardan 50 lira kazandı. Köylülerin günde 50 ile 100 kilo arasında mantar topladığı oluyor ve mantar köylülere iyi bir kazanç sağlıyor.

Bu işi babasından öğrendiğini ifade eden Yağmur Uslu, "Bu yıl mantar sezonu açıldı. Biz de ormanlarda mantar avına çıktık. Bol mantar topladık. Mantar toplarken karşımıza 2 kiloluk dev bir ayı mantarı çıktı. Neredeyse şemsiye kadar büyüktü. Koparttığım bu mantarı tartıya koyduğumda 2 kilo geldiğini gördüm. Küçük kardeşim kaldırmakta güçlük çekti. Bu mantarın kilosu 25 lira; dev mantar tek başına 50 lira etti. Bu topladığımız mantarlar İtalya'ya gidiyor. İtalyanlar bu mantarları pizzalarında kullanıyor" dedi.

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