Maltepe’de engelli öğrenciler 1 günlüğüne polis oldular

Maltepe’de 3 Mart Dünya Engeliler Haftası nedeniyle polis yelek ve şapkaları giyen engelli öğrenciler, polis ekipleri eşliğinde araçları tek durdurarak denetim yaptı. Sürücüler ile engelli öğrenciler arasında yüzleri gülümseten diyaloglar yaşandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, engelli gençleri eğitim gördükleri okulda ziyaret etti. Programa Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu ve çok sayıda polis ekibi katılım sağladı. Etkinlik yöresel kıyafet giyen öğrencilerin davul eşliğindeki oyunuyla başladı. Renkli anlara sahne olan oyun sonrası polis ekipleri engelli öğrencilere hediyelerini dağıttı.

Araçları durdurup denetim yaptılar

Öğrencilere polis şapka ve yelekleri giydiren emniyet ekipleri yol üzerinden araçları durdurarak öğrencilerle birlikte denetim yaptı. Sürücüler ile engelli öğrenciler arasında yüzleri gülümseten diyaloglar yaşandı. Denetim sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler toplu fotoğraf çektirdi.

“Farkındalık denetimi gerçekleştirdik”

Etkinlik sonrası konuşan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, “Bugün Maltepe özel eğitim okulunda ilçemizdeki vatandaşlarımız, emniyet ekiplerimiz ve öğrencilerimizle birlikte onların gününü kutladık. Çok güzel bir program yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’müzün yapmış olduğu organizasyon ile birlikte engelli çocuklarımızı trafiğe alıştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla farkındalık denetimi gerçekleştirdik. Maltepe İlçe Emniyet Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve organizasyonda emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.