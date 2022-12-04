Malatyalılar “kara lastikten" vazgeçmiyor

Türkiye’de 1930’lu yılların başında üretimine başlanan çarıktan ayakkabıya geçişinde adı olarak nitelendirilen “kiminin Cizlavit, kiminin ise Ankara lastiği ” olarakta adlandırdığı “kara lastiğe” Malatyalıların ilgisi hala devam ediyor.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiği ayakkabıyı evinde, işyerinde aksesuar olarak değerlendirmek isteyenlerin yanı sıra anı olsun düşüncesiyle satın alan yerli ve yabancı turist sayıda her geçen gün artıyor. Üzerine çok sayıda şiirinde yazılarak edebiyat dünyasına da konu olan özellikle çocukluk dönemini kırsal bölgelerde geçirmiş her vatandaşın evine konuk olmasıyla da bilen “kara lastik” asra yakın tarihiyle bugün de varlığını sürdürüyor.

“Üç kuşaktır kara lastik satışı yapıyoruz”

Kentte üç kuşaktır kara lastik satışı yaptıklarını belirten ayakkabı işletmecisi Mehmet Uğur Polat, “ Üç kuşaktır sektördeyiz. En önemli ürünümüz “Ankara lastiğidir”. Üç kuşaktır Ankara lastiği satışı yapıyoruz. Maddi getirisi yok ama dedemden beri sattığımız için manevi değeri var benim için bu anlamda bende mesleği devam ettiriyorum“ dedi.

“Yerli yabancı turistlerin ilgisi çok fazla”

Türkiye’nin dört bir yanına “Ankara lastiği” satışı yaptıklarını kaydeden Polat, “ Malatya’da çok talep edilen bir ürün hem fiyatı hem de dayanıklı olması nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Fiyatlarımız 50 TL. Fotoğraf çektirmek anı olsun, evinde aksesuar olarak değerlendirmek düşüncesiyle alanlarda var. 76 numara ayakkabımızda var işyerimizin sembolü turistler çok büyük ilgi gösteriyor“ ifadelerini kullandı

“Kullanışlı olması nedeniyle tercih ediyoruz”

Yıllardır “kara lastik” kullandığını belirten müşterilerden Hanifi Taştan, ”Ankara lastiği ile köyde daha rahat dolaştığım için tercih ediyorum. Diğer ayakkabılar köyler de uygun olmuyor. Kara lastiğe aşılanlar bunları kullanıyor. Yazın mekap kışın ise kara lastik kullanıyoruz. Fiyatları da uygun” diye konuştu.