Malatyalı aile üç kuşaktır ağaçlara şekil veriyor

Akçadağ Başpınar Mahallesi’nde babasına ait marangoz atölyesinde 10 yaşlarında çırak olarak çalışmaya başlayan 56 yaşındaki Kamuran Cömert, babasından devraldığı mesleği 46 yıldır sürdürüyor. Birçok marangoz atölyesinin gelişen teknolojiyle birlikte kapısına kilit vurduğu ilçede mesleğin son temsilcilerinde olan Kamuran Cömert, oğlu ile birlikte baba mesleğini devam ettirmek için mücadele veriyor.

Aile olarak üç kuşaktır marangozluk mesleğini sürdürdüklerini Kaydeden Kamuran Cömert, meslekte çırak yetişmediğini ifade ederek, "Babamın yanında 10 yaşında çalışmaya başladım babam öldükten sonrada mesleği devam ettirdim. İlçemizde beş atölye vardı ikiye düştü kimi vefat etti kimi kapattı. Önceki yıllarda her atölyede beş çıkarak çalışırdı şimdi tek çırak bulamıyoruz. Kimse gelmiyor” dedi

Baba ve dede mesleğine küçük yaşlarda başladığını belirten Emre Cömert ise "12-13 yaşlarında mesleğe başladım. O yıllarda beş tane marangoz atölyesi faaliyet gösteriyordu. Şu an halihazırda iki atölye kaldı. Dede de kalma mesleği babamla birlikte devam ettiriyoruz. Dedemden babama babamdan bana şu an üçüncü kuşak olarak ben devam ediyorum. İşlerimizde düşük gittiği için ikinci bir işyeri olarak plastik doğrama işlerine başladık. Devir değişti artık çırakta bulamıyoruz. Mesleği ne kadar devam ettiririz onu da zaman gösterecek hayırlısı” diye konuştu