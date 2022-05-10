Son Dakika
Madende iş kazası: 1 yaralı
Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında iş kazası meydana geldi. Kazada 1 maden işçisi yaralandı.
Haberde İnsan 10.05.2022, 16:38
Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında iş kazası meydana geldi. Kazada 1 maden işçisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Karadon Müessesesi’nde üretim sırasında tavandan taş düşmesi sonucu Murat Kalaycıoğlu(40) isimli maden işçisi yaralandı. Maden işçileri tarafından ocaktan çıkartılan kişi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan maden işçisinin tedavisi sürüyor.