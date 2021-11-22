Libya’da alıkonulan Halil Gözel ailesine kavuştu

Libya’da 2 yıldır alıkonulan ve MİT ile Katar İstihbaratı tarafından kurtarılan Türklerden Adanalı Halil Gözel ailesine kavuştu. Gözel, “Devletimiz çok güçlü, çıkacağımızı biliyorduk ve bekliyorduk” dedi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Halil Gözel, 2019 yılı Temmuz ayında gittiği Libya’nın Sirte kentinde pastane işletmeye başladı. Ailesi, 6 Şubat 2020 tarihinden sonra Gözel’e ulaşamadı. Yaklaşık 2 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte bilinmeyen bir nedenle gözaltına alınan Gözel’in de aralarında bulunduğu 7 kişi Libya’dan MİT ve Katar İstihbaratı’nın çalışmasıyla kurtarıldı.

Ankara’daki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Adana’daki ailesine kavuşan Gözel, sabah gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

“Hücrede kaldık”

Çok zor şartlarda kaldıklarını anlatan Halil Gözel, “İş yerinde çalışırken biranda Hafter güçleri tarafından neye uğradığımızı şaşırdık. Türk olduğumuzu söyledikten sonra bizi bir yere götürdüler ve orada 5 gün boyunca kötü şartlarda barındık. O 5 günün ardından bizi bir arabaya koydular ve daha sonra öğrendiğimiz Bingazi’ye götürdüler. Orada ki hapishanede de hücrede kaldık. Hücrede 15 gün kaldık ve sonra da normal koğuşa aldılar” diye konuştu.

“Çıkacağımızı bekliyorduk”

Sadece Türk oldukları için alıkonulduklarını aktaran Gözel, “Bizi casuslukla suçladılar. Her an kurtulmayı bekliyorduk. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Şartlarımız kötüydü ama bizim devletimizin güçlü olduğunu bildiğimiz için kurtarılacağımızı biliyorduk. Sadece Türklere değil kendi vatandaşlarına da zulmediyorlar. 2-3 aydır yerel mahkumlardan haber alıyorduk ve çıkacağımızı bekliyorduk. Devletimizin bizimle ilgili çalışma yaptığını duyuyorduk” dedi.

“Devletimiz güçlü”

Libya’da gayrimeşru güçlerin lideri Hafter’in oğlu Saddam Hafter’in hapishaneye geldiğini söyleyen Halil Gözel, “Hapishanede sorumlu astsubay bize geleceğini söylemişti ve 1 gün sonra geldi bizi aldı. Havalimanına götürüp bizi misafirhaneye yerleştirdiler. 1 gün sonra da devletimizin kurumları gelip bizi aldılar. Katar’a gittik, oradan sağlık kontrolünden geçip Türkiye’ye ait özel jetle Ankara’ya geldik. Türkiye’deki karşılama anında devletimizin ne kadar güçlü olduğunu anladık. Biz Ankara’ya indikten sonra MİT’ten çok üst düzey yetkililer bizi karşıladılar. MİT Müsteşarı Hakan Fidan gelip bizi kucakladı. Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştük. Ailelerimize selam söylediler. Devletimiz güçlü. Hiçbir Türk insanı korkmasın, Türk devleti fırsatını bulduğu anda getirir. Türkiye’ye geleceğimizi biliyorduk. Kötü şartlarda kaldık ama öldürmeye cesaret edemediler” ifadelerini kullandı.

Ailesinin gece kendisini düğün havasında karşıladığını aktaran Gözel, “Mutluyuz. Dün geldim düğün havası vardı. Çocukları, dostları özledim. Kurban kestiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Süreç iyi geçti Allah tüm emeği geçenlerden razı olsun” şeklinde konuştu.

Öte yandan Halil Gözel, bir daha başka bir ülkeye çalışmak için gitmeyeceğini sözlerine ekledi.